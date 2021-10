Israël annule l’avertissement de voyage pour le Maroc

L’avertissement aux voyageurs Israéliens qui désirent se rendre au Maroc était en place depuis plus de dix ans.

C’est officiel. Aujourd’hui, le Conseil israélien de sécurité nationale a décidé de retirer l’avertissement contre les voyages au Maroc. Cet avertissement contre les voyages des Israéliens au Maroc était en place depuis plus de dix ans.

Cette décision vient donc s’ajouter aux nombreuses autres décisions survenues à la suite de l’accord de normalisation des relations ratifié l’année dernière par Israël et le Maroc.

Lire aussi |L’Israélien Ratio Petroleum vient chercher du pétrole à Dakhla

Cet avertissement revient à la période où Rabat et Jérusalem avaient des liens de faible niveau, avec des bureaux de liaison économique qui ont été suspendus pendant la deuxième Intifada. Ces bureaux ont été rouverts cette année et ont depuis été transformés en ambassades.

Le changement de politique d’Israël est intervenu après une réévaluation par les responsables de la sécurité israélienne, qui ont constaté que le niveau de menace au Maroc a baissé. Néanmoins, le Conseil national de sécurité a recommandé aux Israéliens de faire attention à leur environnement/entourage lors de leur visite au Maroc.

Lire aussi |Le nouvel ambassadeur d’Israël au Maroc accorde un entretien à la chaîne i24news [Vidéo]

Pour rappel, El Al et Israir ont lancé des vols directs de Tel Aviv à Marrakech à partir de Juillet dernier. Il y a plus d’un million d’Israéliens d’origine marocaine, et environ 3 000 Juifs qui vivent aujourd’hui au Maroc. Des dizaines de milliers d’Israéliens ont visité le Maroc avant même que les pays ne rétablissent leurs relations. Cette nouvelle sera donc un nouveau boost pour les différents israéliens qui désirent se rendre au Maroc.