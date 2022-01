Israël autorisera les touristes immunisés à accéder à ses territoires à partir du 9 janvier, y compris les Marocains

Lire aussi |Maroc. La vague Omicron serait plus rapide et plus courte que la vague Delta

En conséquence, le ministère de la Santé d’Israël autorisera les voyageurs en provenance de 198 pays figurant sur la liste orange, y compris le Maroc qui a été déplacé récemment de sa liste rouge à sa liste orange, s’ils fournissent une preuve de vaccination ou s’ils se sont rétablis du COVID-19. Ces voyageurs seraient également soumis à un second test PCR avant et après leur arrivée à l’aéroport.

En outre, le ministère israélien de la santé a recommandé de faire passer l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Espagne, le Portugal, la France et le Canada à la liste rouge car ils font actuellement partie des 16 pays classés comme présentant un risque élevé de contracter le COVID-19.

En revanche, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie, la Tanzanie, le Mexique, la Suisse et la Turquie resteront sur la liste rouge. Si les voyageurs de ces pays souhaitent accéder à Israël, ils doivent fournir une autorisation spéciale d’un comité israélien.

Lire aussi |COVID-19: Israël lance sa campagne de la 4ème dose de vaccin

Auparavant, Israël avait annoncé une interdiction de voyager le 28 novembre dernier, devenant ainsi le premier pays à fermer ses frontières en réponse à la propagation rapide du variant Omicron.