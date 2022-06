Israel offre des emplois aux marocains dans la construction et les soins infirmiers

Shaked s’est entretenue avec la presse à la suite de ses entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. En effet, Israël souffre d’une pénurie de travailleurs de la construction et de soignants pour les personnes âgées et les infirmes, dont la plupart sont des travailleurs étrangers.

Des travailleurs de la construction et des soignants marocains travailleront en Israël dans le cadre d’un projet pilote, a annoncé mardi la ministre israélienne de l’Intérieur, Ayelet Shaked.

L’information a été confirmé par Yitzhak Moyal, président du Syndicat des travailleurs de la construction et du bois au sein de la fédération israélienne du travail Histadrout, qui a déclaré : « Il nous manque environ 40.000 travailleurs, dans 10 professions différentes. Nous espérons attirer environ 15.000 ouvriers du bâtiment marocains. Cela pourrait vraiment améliorer le rythme de la construction en Israël. »

« Après la signature de l’accord de paix, le gouvernement marocain a commencé à nous parler. Nous avons appris que le Maroc compte un nombre considérable de travailleurs professionnels et nous avons compris comment nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. Nous sommes censés envoyer des équipes au Maroc pour tester le professionnalisme des travailleurs », a-t-il poursuit.

« Les travailleurs marocains pourraient commencer à arriver en Israël d’ici le début de l’année 2023 », a-t-il ajouté. « Ils gagneraient des salaires plus élevés en Israël, a noté Moyal. Le salaire annuel moyen au Maroc est d’environ 11.400 dollars, tandis que le salaire minimum des ouvriers du bâtiment en Israël est presque le double «

La ministre israélienne de l’Intérieur, Ayelet Shaked, est la quatrième ministre du gouvernement israélien à se rendre dans le Royaume depuis la normalisation diplomatique en décembre 2020, après ses homologues des Affaires étrangères, de la Défense et de l’Economie. Elle a tenu une série de rencontres avec son homologue marocain Abdelouafi Laftit, le chef de la diplomatie Nasser Bourita, la ministre de l’Economie Nadia Fettah et des hauts responsables. Dans un communiqué publié à la veille de son déplacement, les services de la ministre israélienne ont précisé qu’elle devrait instaurer une coopération pour faire venir en Israël des travailleurs marocains dans les secteurs de la construction et des soins infirmiers.