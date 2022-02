Israël souhaite porter ses échanges avec le Maroc à 500 millions de dollars

Orna Barbivai a fait cette déclaration à l’issue d’entretiens à Rabat avec le ministre marocain de l’industrie et du commerce, Ryad Mezzour, avec lequel elle a signé un accord de coopération en matière de commerce et d’investissement. L’accord s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord de reprise des liens négocié par l’administration Trump en 2020.

Plus tôt dans la journée, Mme Barbivai a discuté avec son homologue marocaine Nadia Fettah Alaoui des futurs accords sur les incitations à l’investissement, la coopération douanière et la double imposition, a indiqué le ministère marocain de l’économie et des finances dans un communiqué. Le Maroc se réjouit également de coopérer avec Israël dans les domaines de la recherche et du développement industriels et de la création de zones industrielles, a déclaré Mezzour.