IT. L’américain Holberton envisage d’ouvrir un campus physique au Maroc d’ici 2 à 3 ans

Avec des programmes et solutions de génie Logiciel, Holberton propose des formations universitaires innovantes et de très haute qualité à travers le monde. Ces cursus ont séduit des milliers d’étudiants sur le continent africain, notamment sur l’année 2022. Selon la startup californienne, « cela démontre l’intérêt croissant des Africains pour les métiers de l’IT et le besoin de formation sur le continent, en partie comblé par les solutions d’Holberton ».

Holberton, la startup californienne spécialisée dans la formation aux métiers de l’IT, annonce plus de 60 000 jeunes apprenants inscrits à ses programmes, issus du continent africain pour 2022 à la date du 18 mai. Et vise plus de 250 000 Africains avant la fin de l’année 2022. Si depuis le début de l’année un peu moins d’une centaine d’étudiants marocains profitent de ses programmes, l’entreprise née dans la Silicon Valley prévoit d’ouvrir un campus physique dans le Royaume.

Au premier et deuxième trimestre 2022, plus de 60 000 étudiants issues de 48 pays d’Afrique se sont inscrits aux programmes proposés par l’entreprise, dont 22 000 étudiants au Nigéria, plus de 15 000 en Éthiopie, 10 000 au Kenya, 2 300 au Ghana, plus de 1 300 en Afrique du Sud ou encore 1 000 en Côte d’Ivoire, ajoute la spécialiste dans la formation aux métiers de l’IT.

Dans cette dynamique, le groupe vise à former environ 250 000 apprenants en Afrique d’ici la fin de l’année. Pour cela il souhaite développer ses programmes et solutions en Afrique francophone dans les pays tels que Madagascar, le Maroc, le Rwanda et le Sénégal.

Dispensés en physique et en version digitale, les programmes Holberton proposent aux étudiants des certifications universitaires de niveaux équivalents à celles de la Silicon Valley. Ces formations intensives de 12 à 24 mois couvrent l’ensemble des métiers de l’IT : développeurs logiciels spécialisés en développement web full-stack, front-end, back-end, machine learning, AR/VR ou blockchain. L’objectif est de permettre une immersion réelle et une insertion rapide des étudiants sur le marché, dans les entreprises locales et internationales. « Depuis le début de l’année, 95 étudiants marocains sont pour le moment inscrits à nos programmes. Holberton envisage d’ouvrir un campus physique au Maroc dans 2 ou 3 ans », confie à Challenge, Julien Barbier, fondateur et CEO d’Holberton.

Rappelons que le groupe Holberton est présent en Afrique depuis 2019, à travers des campus universitaires (Tunisie et Afrique du Sud) ou via des partenaires (établissements d’enseignement et centres de formation).