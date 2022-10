Marc Lasry, le Marocain copropriétaire de la franchise NBA des Bucks veut racheter l’Inter Milan

Le milliardaire marocain, copropriétaire de l’équipe américaine de basketball de la NBA, Les Bucks de Milwaukee, veut mettre la main sur le club de football de l’Inter Milan.

Un Marocain pourrait être le prochain propriétaire du Football Club Internazionale Milano, couramment appelée Inter ou en français Inter Milan. Un nom circule, celui de Marc Lasry. Cet Américain d’origine marocaine est un self-made-man aujourd’hui à la tête d’Avenue Capital, un des plus gros hedge funds américains. Ce natif de Marrakech est l’exemple-type de la réussite à l’américaine. C’est à l’âge de 7 ans qu’il quitte le Maroc et qu’il débarque aux Etats-Unis avec ses parents. Un père informaticien et une mère institutrice. Avec sa sœur, il monte Avenue Capital, aujourd’hui un puissant hedge funds qui gère plus de 15 milliards de dollars, spécialisé dans la dette et les actions des entreprises en difficulté. Ses régions de prédilection : les Etats-Unis, l’Asie, l’Europe.