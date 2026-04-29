Izdihar lance “Green Shift”, un modèle de décarbonation industrielle au Maroc

L’Association Izdihar a officiellement lancé, mercredi 29 avril à Casablanca, au Centre Multiservices de Sidi Bernoussi, le programme Izdihar Green Shift (IGS), une initiative structurante visant à accélérer la décarbonation des zones industrielles tout en renforçant la compétitivité des entreprises marocaines.

Organisé au Centre multiservices Izdihar, l’événement a réuni un large écosystème d’acteurs publics et privés : représentants institutionnels, industriels, experts de la transition énergétique, partenaires techniques et financiers. Une mobilisation qui illustre la montée en puissance des enjeux liés à la transition bas carbone au Maroc.

Une initiative concrète au cœur des priorités nationales

Le lancement d’Izdihar Green Shift s’inscrit pleinement dans la trajectoire nationale de transition énergétique, en cohérence avec les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et la stratégie bas carbone à horizon 2050.

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À travers ce programme, l’Association Izdihar ambitionne de transformer les zones industrielles de Sidi Bernoussi et Sidi Moumen en véritables plateformes opérationnelles de décarbonation.

« L’enjeu aujourd’hui est d’apporter des solutions concrètes et adaptées aux réalités des entreprises, afin de faire de la transition énergétique un levier de performance », a déclaré Adil Farssi, président de l’Association Izdihar.

Izdihar Green Shift repose sur une approche opérationnelle articulée autour de trois leviers principaux:

Sensibilisation et formation: avec un objectif de toucher près de 60 % des entreprises membres sur des thématiques clés (efficacité énergétique, énergies renouvelables, finance verte, bilan carbone)

Accompagnement technique: visant à accompagner environ 30 % des entreprises vers des certifications environnementales (ISO 50001, ISO 14001, bilan carbone)

Projets collectifs: développement de solutions mutualisées à fort impact énergétique

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L’Association Izdihar fédère aujourd’hui plus de 120 entreprises, constituant un écosystème propice à l’expérimentation de solutions à l’échelle des zones industrielles.

Un premier PPA collaboratif annoncé

Parmi les annonces majeures de cette journée figure la mise en place du premier Power Purchase Agreement (PPA) collaboratif au Maroc, une innovation importante pour le tissu industriel.

Ce dispositif permettra aux entreprises de sécuriser un approvisionnement en énergie verte compétitive, de réduire leur dépendance aux énergies fossiles, d’améliorer leur compétitivité et de diminuer leur empreinte carbone. Cette approche collective constitue une avancée structurante dans la manière d’aborder la transition énergétique à l’échelle des zones industrielles.

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Le lancement du programme a bénéficié du soutien de plusieurs acteurs publics et partenaires de référence, notamment le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, l’AMEE (Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique) et IMANOR (Institut Marocain de Normalisation). Des conventions de partenariat ont été signées à cette occasion, marquant une étape clé dans l’opérationnalisation du programme.

L’événement a également été soutenu par plusieurs entreprises partenaires et sponsors engagés dans la transition énergétique, dont Sothema, Taqa Morocco, GI Energy, INES, Logiphar et Green Wave.