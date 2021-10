James McIntyre, nouvel Ambassadeur d’Irlande au Maroc, présente ses lettres de créance à Nasser Bourita

Le nouveau et premier ambassadeur de la République d’Irlande au Maroc, James McIntyre, a présenté aujourd’hui ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Nommé en mars dernier à ce poste, James McIntyre devient ainsi le tout premier Ambassadeur d’Irlande au Maroc, avec résidence à Rabat. Notons qu’il est au Maroc avec son équipe depuis le 7 octobre 2021. Le nouvel Ambassadeur couvrira aussi la Mauritanie et la Tunisie où il sera non-résident. Avant sa nomination, James McIntyre occupait la fonction de directeur au sein de la division Irlande, Royaume-Uni et Amériques au sein du ministère des Affaires étrangères où il compte plus de 30 ans de carrière.

L’ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, et le nouvel et premier ambassadeur d’Irlande au Maroc, James McIntyre

