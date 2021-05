Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères : «le Maroc est un partenaire crucial de l’UE»[Vidéo]

Interpellé sur la crise entre le Maroc et l’Espagne lors de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, le ministre a rappelé le rôle important joué par le Royaume.

Concernant les événements survenus cette semaine à Sebta, Jean-Yves Le Drian a précisé que « nous suivons avec beaucoup d’attention la situation et cela rappelle la question sur le flux migratoire. Nous sommes bien évidement favorables à un retour rapide à la normalité à Ceuta ». Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères a poursuivi en notant que « le Maroc est un partenaire essentiel de la France et un partenaire crucial de l’Union européenne notamment face aux défis migratoires. Je pense que la coopération migratoire qui existe entre le Maroc et l’Espagne permettra d’endiguer les flux irréguliers en méditerranée occidentale et de prévenir des drames humains souvent associés. En tout cas, l’Union européenne et les États membres ont mobilisé des fonds importants pour soutenir les efforts du Maroc en matière migratoire. Je suis tout à fait convaincu que le partenariat entre le Maroc et l’Espagne, après cette période un peu compliquée, pourra reprendre sereinement et le dialogue pourra se poursuivre ».