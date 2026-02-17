Jetour inaugure son nouveau showroom et lance deux SUV inédits

Le groupe Smeia a inauguré officiellement à Casablanca un showroom flambant neuf dédié à Jetour. Une ouverture qui marque une étape clé dans la stratégie de développement de cette marque chinoise, laquelle entend renforcer sa proximité avec les automobilistes et consolider son positionnement sur le segment des SUV.

Révélée lors du dernier Salon Auto Expo en septembre 2025, Jetour poursuit son expansion dans le Royaume. Selon le staff de la marque, l’ouverture de cette nouvelle plateforme à Casablanca s’inscrit dans une stratégie globale visant à offrir à la clientèle une expérience automobile moderne, accessible et en phase avec les attentes du marché. Toujours est-il qu’avec le lancement simultané du T2 essence et du Dashing, Jetour confirme son intention de s’imposer comme un acteur incontournable du segment des SUV. Et il faut s’attendre à voir cette gamme de véhicules s’étoffer dans les prochains mois au Maroc. En effet, sont annoncés les G700 PHEV, G900 PHEV, F700 PHEV et T1 PHEV ; autant de modèles hybrides rechargeables qui viendront compléter l’offre actuelle. Des véhicules qui s’inscrivent dans la catégorie des SUV utilitaires sportifs et tout-terrain.

Youssef Kabli, Directeur de Marque Jetour.

Lire aussi | Jetour T2 i-DM : des atouts pour convaincre

«Avec l’ouverture de ce showroom et le lancement du T2 essence et du Dashing, Jetour confirme son ambition : s’imposer comme un acteur émergent du marché marocain des SUV, en misant sur l’innovation, le design et la compétitivité. Cette implantation à Casablanca illustre notre volonté de rapprocher la marque de ses clients et de leur offrir une expérience automobile moderne et accessible», a souligné Youssef Kabli. Et le Directeur de Marque Jetour de poursuivre : «mais notre stratégie ne s’arrête pas là. Nous préparons activement l’extension du réseau Jetour dans le Royaume, avec de nouvelles ouvertures prévues à moyen terme à Rabat et à Marrakech. Ces implantations renforceront notre présence nationale et permettront à un plus grand nombre d’automobilistes de découvrir nos modèles et de bénéficier de nos services».

Lire aussi | Smeia : ventes record en 2025, cap sur l’innovation en 2026

Quid des deux nouveaux modèles dévoilés par le staff de Jetour ? Désormais, à côté du SUV hybride rechargeable T2 i-DM, le Jetour T2 en version essence vient enrichir la gamme. Avec ses dimensions généreuses (4,78 m de long, 2,00 m de large, 1,88 m de haut) et ses 5 places, il se positionne comme un véhicule polyvalent. À l’intérieur, le confort est assuré par un toit ouvrant panoramique, un écran tactile multimédia de 15,6’’, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’une recharge de téléphone sans fil. Sous le capot, on retrouve un bloc essence 1,5 T-6DCT, qui développe 156 chevaux. À moins d’opter pour une variante plus puissante, à savoir le 1,5 T-7DCT qui délivre 254 chevaux. Côté sécurité, le T2 intègre des équipements de pointe, notamment le régulateur de vitesse avec alerte de survitesse, l’aide au démarrage en côte (HHC), ainsi que le contrôle de descente (HDC). La conduite est assistée par une caméra 360°, des projecteurs matriciels LED et un système de verrouillage centralisé. Le Jetour T2 est proposé en deux versions, à savoir la finition II proposée à 360 900 DH (pour la version 1,5T-6DCT ) et la finition IV affichée à 399 900 DH (pour la version 1,5T-7DCT ), cette dernière offrant des équipements supplémentaires comme lun différentiel central à glissement limité, des jantes en aluminium de 20’’. ..

Lire aussi | Jaguar et Land Rover : 2025 sous le signe de la performance

Comptez également sur le Jetour Dashing, un SUV compact au design audacieux, pensé pour séduire une clientèle jeune et urbaine. Ses dimensions équilibrées (4,59 m de long, 1,90 m de large, 1,68 m de haut) et son coffre modulable de 486 à 977 litres en font un véhicule spacieux. À l’intérieur, le confort est assuré par une sellerie cuir, des sièges électriques chauffants et ventilés, un toit ouvrant panoramique et une climatisation automatique bi-zone. La connectivité est au rendez-vous avec un écran tactile central de 12,8’’ ou 15,6’’ selon finition, Apple CarPlay sans fil, la commande vocale intelligente et l’affichage tête haute. Le modèle dispose de deux moteurs au choix, à savoir le 1,5T-6DCT (156 chevaux) et le 1,6T-7DCT (197 chevaux). Côté sécurité, le Dashing intègre des équipements phares : airbags frontaux, latéraux et rideaux, régulateur de vitesse adaptatif, freinage d’urgence autonome (AEBS), assistance maintien de voie, caméra panoramique 360° et radars de stationnement.

Le Dashing est disponible en deux finitions : Premium à 249 900 DH (pour la version 1,5T-6DCT ) et Luxury à 279 900 DH (pour la version 1,6T-7DCT), cette dernière offrant des équipements supplémentaires comme l’alerte de collision latérale, le châssis transparent à 180° et un système audio enrichi. Avec son design affirmé, ses aides à la conduite avancées et son rapport prix/prestations, le Dashing ambitionne de séduire une clientèle jeune et urbaine en quête de SUV connecté, sécurisé et accessible, dixit le staff de Jetour.