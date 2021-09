Jeux paralympiques de Tokyo. El Amin Chentouf remporte l’épreuve du marathon

A 40 ans, le spécialiste du demi-fond remporte la médaille d’or et réalise un nouveau record paralympique.

Avec un chrono de 2h 21mn 43s , El Amine Chentouf a dominé l’épreuve du marathon T12 ( Selon leur handicap, les athlètes sont classés en catégories désignées par une lettre et deux chiffres : T12 désigne les coureurs malvoyants , ndlr) et devance de plus de 4mn l’australien Jordy Clifford. Avec cette première place, le Maroc totalise donc 11 médailles dont 4 d’or.

Natif de Rabat, El Amine Chentouf est médaillé d’or aux jeux paralympiques en 2012 et 2016 et compte à son palmarès cinq médailles aux championnats du monde, sans oublier trois records mondiaux.