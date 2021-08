Jeux Paralympiques de Tokyo. Tennis fauteuil : Lhaj Boukartacha se qualifie pour le prochain tour

Le marocain disputait son premier match dans le tournoi Paralympique de tennis fauteuil, ce vendredi 27 août 2021, à Tokyo. Opposé au brésilien Rafael Medeiros, il s’est imposé en deux sets 7-5, 6-1.

Il sera opposé dans le second round, le samedi 28 août 2021, au français Stephane Houdet, numéro 6 mondial. A noter que Fatima Ezzahra El Idrissi et Meryem Ennourhi se sont qualifiées pour la finale du 1500 m qui aura lieu samedi 28 août 2021. Elles y seront les seules représentantes arabes et africaines.

Pour sa part, Halima Lemkhatem a fini 8ème lors de la finale de l’haltérophilie des -50 kg (l’égyptienne Ahmed Rehab y a remporté la médaille d’argent en battant le record paralympique), tandis que Najat El Garraa a fini 5ème de la finale de l’haltérophilie des -55 kg.

Dans la discipline du lancer de poids, Youssra Karim et Hayat El Garraa ont respectivement terminé 5ème et 7ème à la finale remportée par la tunisienne Raoua Tlili qui a battu au passage le record mondial avec 10.55 m. De leur côté, Abdeslam Hili et Mahdi Afri ont été disqualifiés du premier tour du 100 m, tandis que Hind Frioua a fini 4ème lors de la finale du lancer de quille (l’algérienne Mounia Gasmi a remporté la médaille de bronze).