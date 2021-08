Jeux paralympiques Tokyo 2020. Le Maroc dépêche la plus grande délégation de son histoire

Une délégation nationale marocaine composée de 38 athlètes, la plus grande de son histoire, participera à la 16ème édition des Jeux paralympiques Tokyo 2020 qui se dérouleront dans la capitale japonaise du 24 août au 5 septembre prochain.

Elle sera composée de 19 athlètes en para-athlétisme, 10 en football à cinq déficients visuels (cécifoot), 3 en dynamophilie (para-power lifting), 3 en para-taekwondo, 2 en tennis en fauteuil roulant et un cycliste.

Lire aussi | JO 2020 [Vidéo]. Soufiane El Bakkali rafle la médaille d’or dans la finale du 3 000 m steeple

Parmi les athlètes qui seront du voyage, on retrouve, entres autres, El Amine Chentouf, recordman du monde du 5000 m T12 (13:53.76) et du 10.000m T12 (29:38.85) depuis 2012 et 2013. A noter également la présence des sœurs Najat et Hayat El Geraa, ainsi que Mohamed Amgoun, Mahdi Afri et Azeddine Nouiri qui auront à cœur de briller dans leurs disciplines respectives durant ses jeux.

Lire aussi | Classement FIFA. Les Lions de l’Atlas gagnent quelques places