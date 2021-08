JO 2020. La golfeuse Maha Haddioui réussit un magnifique «Hole in One» [Vidéo]

Beau geste technique de Maha Haddioui à l’épreuve olympique féminine de golf qui a réalisé un geste technique de toute beauté effectué sur le green du Kasumigaseki Country Club. Au septième trou, la golfeuse marocaine a envoyé la balle directement dans le trou, soit une distance totale de 161 mètres.

Une belle adresse qui n’a hélas pas permis à Maha Haddioui de mieux figurer dans la compétition. En effet, après le deuxième tour, elle ne pointe qu’à la 49ème place sur 60 avec +4 coups au-dessus du par.

C’est la numéro une mondiale et grande favorite, l’Américaine Nelly Korda, qui conserve sa mainmise sur la compétition. Et pour cause, elle possède quatre coups d’avance sur ses trois plus proches poursuivantes, l’Indienne Aditi Ashok et les Danoises Nanna Koerstz Madsen et Emily Kristine Pedersen.

