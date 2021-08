JO 2020 [Vidéo]. Soufiane El Bakkali rafle la médaille d’or dans la finale du 3 000 m steeple

Le Maroc vient d’obtenir sa première médaille, qui plus celle en or, aux JO de Tokyo. C’est avec panache que Soufiane El Bakkali a remporté la finale du 3 000 m steeple.

Avec un chrono de 8 min. 08 sec. 90/100, le coureur marocain a devancé l’Ethiopien Girma et le Kenyan Kigen. Quant à Mohamed Tindouft qui a pris part également à l’épreuve, il est arrivé en 13ème position avec un chrono de 8 min 23 sec. 56/100. Rappelons que El Bakkali est le premier athlète marocain qui offre de nouveau l’or olympique au Royaume depuis le doublé en 2004 à Athènes de Hicham El Guerrouj sur le 1500 et le 5000 m.

Faut-il préciser que les chances de Soufiane El Bakkali de briller une fois de plus dans ses JO de Tokyo sont bien réelles puisqu’il disputera par la suite l’épreuve du 1500 m steeple.

Un résultat de belle facture qui permet au Royaume d’engranger sa 24ème médaille toutes compétitions confondues depuis sa participation aux Jeux olympiques d’été.

Lire aussi | Tokyo 2020. Voici le programme des athlètes marocains

Rappelons le coureur de 25 ans peut se targuer d’un joli palmarès depuis le début de sa carrière en athlétisme. En effet, il s’était classé4ème lors des Jeux de Rio de Janeiro puis vice-champion du monde en 2017 et médaillé de bronze aux mondiaux de Doha en 2019. En juin dernier au meeting de Rome, il a bouclé sa course en 8 min 08 s 54/100, la meilleure marque de la saison alors. Un mois plus tard, au meeting de Monaco, l’Éthiopien Lamecha Girma et le Kenyan Abraham Kibiwot ont été les seuls à faire mieux que le Marocain.

برافو سفيان هنيأ لك 👏👏 و للمغرب 🥇🇲🇦 pic.twitter.com/8s4XJ1FtJu — Hicham El Guerrouj هشام الگروج (@elguerrouj32600) August 2, 2021

Lire aussi | Tokyo 2020. La délégation marocaine dévoilée [Document]