JO de Pékin 2022, c’est fini. 15 jours d’exploits et de frissons

Toutes les médailles ont trouvé preneurs. Le tableau final, avec ce top 10, ce haut du tableau que toutes les nations participantes scrutent chaque jour, chaque instant, est dominé par la Norvège avec ses 16 médailles d’or, suivie par l’Allemagne (12), la Chine (9), les Etats-Unis (8), la Suède (8), les Pays-Bas (8), l’Autriche (7), la Suisse (7), le ROC (6) et la France (5).

Pékin, Zhangjiakou et Yanging ont été le théâtre d’exploits et de frissons, de 6 records du monde, de performances remarquables, dans un spectacle offert par près de 2900 athlètes, exactement 2874, nouveaux olympiens ou participants rodés, confirmés, habitués des grandes compétitions.

Des olympiens qui ont réveillé tôt le matin, qui ont veillé tard le soir, ici et là, aux 4 coins de la planète, provoquant des cris et larmes de joie chez les uns, des larmes de déception ailleurs, mais produisant à la fois un beau et grand voyage au cœur de l’Empire du Milieu et de ce dont les hommes sont capables : faire du sport le vecteur des plus belles valeurs.

Et à ne garder des JO d’hiver de Pékin 2022 que le souvenir de compétitions, de records, d’exploits et de médailles, serait juste passer à côté de l’exploit qui a permis ce grand rendez-vous mondial : une organisation parfaite du pays hôte, des spectacles d’ouverture et de clôture magiques, et des innovations technologiques qui ont incontestablement distingué cette édition de toutes les autres. La Chine a très tôt intégré toutes les contraintes d’un contexte sanitaire inédit pour imaginer ce qui va à la fois faciliter relations et interactions, pour assurer la protection de tous les acteurs de la manifestation sportive. Robots, applications, qualité de la transmission au public mondial des différentes épreuves et leurs étapes ont marqué les JO d’hiver de Pékin. Pour l’occasion, le 5G Express, un train développé par China Media Group et China Railway avait été mis en service dès le mois de janvier, équipé d’un studio mobile alimenté par la 5G, permettant une retransmission en direct de tous les signaux. Une première mondiale !

Les victoires font du bien, et la victoire des JO d’hiver de Pékin 2022, c’est la Chine qui a terminé 3ème, s’en sortant plus que bien avec 15 médailles dont 9 en or, les Etats-Unis lui cédant le pied du podium des TOP 3, ce qui est naturellement à souligner, sachant qu’il y a encore quelques années, la pratique des sports d’hiver, du ski notamment, n’était pas répandu dans le pays.

L’autre victoire des JO d’hiver de Pékin 2022 c’est d’avoir encore plus démocratisé les sports de glisse dans le pays, et le pays, porté par la dynamique des JO, s’y éveille.

La Chine, se prépare, inspirant et encourageant ses jeunes, à l’instar des grands pays des sports de glisse, à plus skier, luger, patiner. Les chiffres en témoignent. En moins d’une vingtaine d’année, la Chine est passée de 10 000 skieurs à près de 15 millions, avec un objectif, atteindre 300 millions de skieurs. Quant au nombre de stations, il a, lui, triplé en 10 ans, faisant de la Chine le 2ème domaine skiable au monde, avec près de 700 stations, le premier rang revenant aux Alpes.

La jeunesse chinoise n’est pas sourde à cette transformation, affichant de plus en plus un intérêt prononcé pour les sports de glisse, dans une détermination claire : demain faire de son pays ce numéro 1 des médaillés des JO d’hiver.

Clap de fin donc pour les JO d’hiver de BEINJING, mais rendez-vous est pris le vendredi 04 mars 2022 et jusqu’au dimanche 13 mars, avec les Jeux Paralympiques d’hiver 2022, toujours à Pékin, qui accueillera à nouveau des centaines d’athlètes.

Quant aux prochains JO d’hiver, en 2026, la présence de l’Italie aux côtés de la Chine pour fermer le défilé des nations présentes, a signifié que le prochain pays hôte est l’Italie. Et dans la grande tradition des JO, la Chine a effectivement remis le drapeau olympique à l’Italie, précisément aux représentants des 2 villes qui les abriteront : Milan et Cortina.

D’« ensemble pour un avenir commun » en Chine, à « les jeux de tous » en Italie, l’olympisme exprime clairement la philosophie du mouvement olympique : contribuer à bâtir un monde pacifique et meilleur.