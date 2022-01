JO d’hiver de Pékin 2022. On ne les oublie pas, ils approchent à grands pas !

Près de 90 pays, provenant des 5 continents y prendront part. La médaille de la plus grosse représentation revient à l’Europe avec plus de la moitié des nations. A ces pays, France, Chine, Russie, Etats-Unis, Canada, les plus gros contingents d’athlètes, qui se disputeront les performances, visant à battre des records, à rafler pour leurs pays le plus grand nombre de médailles, et être en tête du plus grand nombre en or, c’est incontestablement l’objectif des grandes nations habituées des sports d’hiver.

Instants de magie, de tensions, d’émotions et de sensations, les Jeux Olympiques d’Hiver de Pékin, BEIJING en mandarin, sont là dans bien peu de jours, et les médailles frappent aux portes de près de 1000 athlètes.

Et l’Afrique sera de ces jeux. 5 nations la représenteront dont le Maroc. A Yassine AOUICH de défendre les couleurs du Royaume. A lui le ski alpin, dans l’épreuve du slalom géant qui aura lieu le 13 février. Skieur alpin, Yassine AOUICH, né le 17 novembre 1990, licencié du club d’Ifrane, a participé à des échéances internationales s’inscrivant dans le cadre de sa préparation aux JO d’hiver, un programme relevé dédié aux athlètes de ski alpin et ski de fond, comme l’indique le Comité National Olympique Marocain – CNOM-. Avec cette présence, le Maroc signe sa huitième participation aux JO d’hiver.

Le pays hôte, la Chine, accueillera compétiteurs et délégations pour des JO verts, propres, ouverts. La Chine s’y est engagée, s’y est préparée, aujourd’hui tout est prêt. Le respect des normes olympiques, mettant en évidence le couple technologies et environnement, sagesse et frugalité, aura fondamentalement présidé à la réalisation des sites qui abriteront les épreuves en Chine. Outre les lieux dédiés aux épreuves, le géant asiatique a rigoureusement veillé à la garantie du meilleur service, jonglant avec une contrainte de taille : le contexte sanitaire. Ainsi village des athlètes, centre principal des médias, bases d’entraînement, centre de commandement des opérations….des sites essentiels à la réussite des JO de Pékin, attendent de recevoir leur monde, un monde dont feront partie quelques 3000 journalistes venus d’une centaine de pays et régions, qui occuperont un espace de travail d’environ 211 000 m², pour nous faire vivre l’hiver pékinois en mode JO.

Des JO qui vivront un événement central pour le peuple chinois : le nouvel an qui, cette année, se fêtera le 1er février 2022, et donnant lieu à des festivités qui durent 15 jours, pour se terminer par la fameuse et très notoire fête des lanternes. Et ce nouvel an sera celui de l’entrée dans l’année du tigre, animal symbole de courage, intelligence, puissance et solidarité ! Un clin d’œil pour les compétiteurs des JO d’hiver de Pékin ? Nul doute que cela signifie qu’il faudra donner le meilleur de soi-même pour monter sur l’une des 3 marches des podiums et en redescendre à la fois la tête dans les étoiles et sur les épaules! Et c’est la tête sur les épaules que les marocains suivront Yassine AOUICH, qui lui, aura à cœur de voir briller une étoile…celle du drapeau national !