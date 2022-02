JO d’hiver de Pékin 2022. Une cérémonie sobre célébrant la jeunesse du monde

L’Empire du Milieu aura puisé dans ses mythes et ses légendes pour baptiser les lieux d’accueil des compétitions de noms poétiques et offrir à la planète des olympiades hivernales qui feront date. Le Président Xi Jinping a donné le coup d’envoi des jeux dans le Nid d’Oiseau, pour le plus grand plaisir des fans de sports d’hiver, pour le bonheur des athlètes, les meilleurs mondiaux, venus tenter de rafler le plus de médailles dans l’une des 109 épreuves retenues, dont 7 sont totalement nouvelles.

Différents et attrayants à bien des égards les JO d’hiver de Pékin 2022 sont ouverts, des jeux aux consonances printanières. Ils sont à la fois verts et aux couleurs des 91 nations qui y concourent, avec des athlètes qui ont en tête des rêves de médailles. Le Président Xi Jinping en a donné le ton dans son allocution, prononcée jeudi 03 février 2022, à la cérémonie d’ouverture de la 139 ème session du CIO et en déclarant la 24 ème édition des JO d’hiver ouverte vendredi 04 février 2022, avec à ses côtés le Président du CIO, Thomas Bach, dans le splendide Nid d’Oiseau.

Après sa brève intervention, c’était place à la cérémonie, au défilé des délégations, à un spectacle magique, qui laissera le souvenir de 91 flocons de neige, 1 pour chaque nation présente, flottant dans l’air, symbolisant tout ce que promettent les JO d’hiver de Pékin 2022, des JO qui célèbrent avant tout la jeunesse, fédérant autour de ce capital, force majeure des nations du monde, de la pérennité de l’humanité.

Lire aussi | Chery maintient son leadership dans le segment des micro-citadines électriques en Chine

Le Président chinois Xi Jinping a voulu, y veillant personnellement, des JO d’hiver de Pékin 2022 à la fois vitrine de ce que sait faire la Chine quand il s’agit d’être hôte du monde, dans la grande tradition olympique, et modèle dans l’investissement sur le sport, la jeunesse, quand il s’agit, au registre des performances, qui sont le propre des compétitions sportives, de performer sur infrastructures, organisation, charte JO verts, sécurité et respect des engagements ; quand il s’agit d’investir sur les ressources vives et assurer la relève des générations, des sociétés, en investissant, pour, et dans la jeunesse.

Dans son allocution, prononcée à la cérémonie d’ouverture de la 139ème session du Comité International Olympique, jeudi 3 février 2022, Le Président Xi Jinping a très solennellement interpellé sur les grands bouleversements que vit l’humanité, sur les gigantesques défis à relever, sur l’importance de la solidarité et de la coopération internationale en des temps complexes, en des circonstances qui n’épargnent aucun pays, aucun peuple.

Lire aussi | Un doublé unique pour Pékin

Faisant l’éloge du CIO, de sa détermination à demeurer le symbole de cette solidarité internationale, il n’a pas manqué de le remercier pour sa contribution dans le développement du sport en Chine, son soutien à la candidature de Pékin aux JO d’hiver 2022, qui a inspiré et amené 300 millions de chinois à pratiquer les sports de neige et de glace, qui a permis d’agir sur tant d’autres volets économiques et sociaux, et plus largement, a permis l’ouverture de champs nouveaux pour les sports d’hiver dans le monde.

Pékin, avec son doublé de JO d’été et d’hiver, fait unique dans l’histoire des olympiades, est incontestablement au centre du monde jusqu’au 20 février, en plein nouvel an, pour produire ce dont elle a le secret, un mémorable spectacle artistique, sportif. Nous avons hâte de tout voir, nous avons surtout hâte de savoir qui seront les athlètes à pendre à leur cou … cet or qui crispe un temps et détend pour bien longtemps! Aux journalistes du monde donc les commentaires enflammés pour nous faire vivre des émotions, des joies, des déceptions, mais avant tout des JO d’hiver de BEIJING aux consonances printanières mais aussi ‘’paix et podiums’’.