Jorf Lasfar. JFC5 et OCP Maintenance Solutions procèdent à la révision de la turbosoufflante d’une ligne sulfurique en un temps record

Les équipes de JFC5, en étroite collaboration avec OCP Maintenance Solutions (OCP-MS), viennent de réaliser une opération de révision de la turbosoufflante de la ligne sulfurique de l’unité JFC5 en un temps record à Jorf Lasfar.

Il s’agit d’une intervention qui a permis de corriger un déséquilibre sur le rotor de la turbine à vapeur haute vitesse. « En raison du contexte de la crise sanitaire, cette opération de révision traditionnellement réalisée par des experts étrangers a dû être complétement prise en charge par les équipes internes. Elle a été effectuée en un temps record de 9 Jours au lieu de 15 Jours en cas d’intervention d’un prestataire externe. Une réalisation qui vient confirmer la résilience du Groupe OCP en cette période de pandémie mondiale », expliquent les deux structures.

On apprend que le diagnostic de la panne et la définition du plan d’action pour réparation se sont déroulés en moins de 24h et que les opérations de réparation ont pu être achevées conformément aux standards de révision de la machine et aux règles de sécurité liées aux opérations de manutention et de sécurité du personnel intervenant. Notons que la turbosoufflante est un équipement majeur du procédé sulfurique et qu’il consiste en une turbine à vapeur haute vitesse qui entraine une soufflante compressante de flux gazeux.

La turbosoufflante assure en effet l’alimentation du procédé sulfurique en air préconditionné nécessaire pour l’achèvement parfait des étapes de combustion, de conversion et d’absorption. L’acide sulfurique résultant de cette conversion constitue une matière première principale pour la production d’acide phosphorique et d’engrais. Pour rappel, il s’agit de la deuxième grande révision que OCP-MS a réussi à 100% par des équipes internes après celle de la turbosoufflante de PSIII réalisée en Avril 2020 en plein confinement.