Journée de l’Afrique. Lahcen Mahraoui en première ligne à Dublin

L’Afrique s’est invitée à Dublin. L’Ambassadeur du Marocen Irlande, Lahcen Mahraoui, également Doyen du doyen du corps diplomatique africain, la Maire de Dublin, Alison Gilliland, et les Ambassadeurs d’Egypte, du Kenya, d’Algérie ainsi que d’autres membres de la communauté diplomatique africaine, ont lancé, hier samedi 21 mai à Dublin, la célébration de la Journée de l’Afrique. L’événement a été organisé par le Conseil municipal de Dublin, en association avec le North East Inner City (quartier nord-est du centre-ville de Dublin) et le Glencree Centre for Peace and Reconciliation .

Tout au long de la journée de célébration, une série d’expositions et d’activités de divertissement ont eu lieu. Parmi celles-ci, la musique de DJ Monte, le Spoken Word de Neltah Chadamoyo, ou encore un atelier sur « La politique des cheveux » par Rosemary, Felicity et leurs collègues de Dignity Partnership.

L’autre moment fort de cette célébration a été l’atelier sur la « narration d’histoires africaines » avec Adekunle Gomez de l’African Cultural Project et de la marocaine Asmae Ourkiya, écoféministe et militante des droits humains résidant en Irlande, par ailleurs écrivaine et chercheuse.

Les communautés de la diaspora africaine (marocaine, somalienne, congolaise, …) ont également présenté des objets issus de leurs cultures et partagé la cuisine africaine.

Pour rappel, la journée de l’Afrique célèbre l’anniversaire de la signature des accords de l’Union Africaine (Ex-Organisation de l’Unité Africaine), le 25 mai 1963. C’est l’occasion pour chaque pays d’organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains et de promouvoir le continent. Cette journée représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. L’Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l’humanité, à l’origine d’un grand nombre de peuples, de langues et de traditions.