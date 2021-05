Joyeux anniversaire royal : le prince héritier Moulay El Hassan a 18 ans

Le 08 Mai 2021, Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan – que Dieu le protège – soufflera ses dix-huit bougies. Le peuple marocain ne serait qu’agréablement joyeux de célébrer, dans la liesse et l’allégresse, ce glorieux anniversaire.

Dans toutes les villes du pays, l’on entend – à droite et à gauche – des gens issus de différentes classes sociales, clamer haut et fort « Que Dieu protège Moulay El Hassan, il fêtera ses 18 ans le mois prochain….. le Prince héritier est un Prince éveillé ….. le Prince héritier est très responsable, on peut le constater dans son regard ….. ».

Avec un baccalauréat en Sciences économiques et sociales, mention très bien, le Prince héritier rejoint – en octobre 2020- la Faculté de Gouvernance, des Sciences économiques et Sociales, relevant de la prestigieuse Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir.

Une formation d’excellence dans cette prodigieuse Université qui a été minutieusement charpentée, pour répondre aux incommensurables évolutions du pays sur les plans économiques, politiques, diplomatiques et sociales, liés aux contextes international et, particulièrement, africain.

Cette formation va au-delà du cours magistral et s’appuie sur l’expérience d’éminentes personnalités nationales et mondiales, dont notamment, des dirigeants, des experts ou encore des chercheurs de haut rang, qui viennent partager une vision pertinente et technique de leur métier ainsi que d’illustres conseils à forte valeur ajoutée.

Ceci offrirait au Prince héritier, de réelles opportunités pour se doter d’armes novatrices et agiles, le positionnant ainsi dans un rang privilégié, en tant qu’érudit expert, à même de proposer des améliorations palpables, en matière de politiques publiques et de gestion des grandes questions stratégiques.

Grâce à la clairvoyance de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI QUE DIEU LE PROTEGE, l’éducation et l’apprentissage du Prince héritier ont suivi des épreuves drastiques dans un pays qui est considéré, aujourd’hui, par de nombreux politologues avertis, comme une réelle puissance émergente.

Ces constats n’ont nullement besoin d’être vérifiés, compte tenu que le Royaume du Maroc a remarquablement développé ses différentes infrastructures et s’est positionné, en tant que réel leader mondial dans la Cour des grands, notamment, dans des industries de pointe.

Ainsi et à l’aune de Covid-19, le Maroc n’a pas manqué non plus d’illustrer ses robustes capacités de maestria et de prénotion, face aux aléas de cette pandémie.

Ces apogées sont bien le résultat de politiques et d’efforts soutenus et sagement réfléchis et orchestrés par notre Auguste Souverain SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, QUE DIEU L’ASSISTE ET PERPETUE SON REGNE, ce qui a permis au Prince Moulay El Hassan, de s’imprégner profondément de ces fines ingénieries et stratégies, pour développer un background considérable, lui faisant gagner de nombreuses années d’expérience, ainsi qu’une indéniable maturité, que même des personnes, bien plus âgées, ne pourraient point s’en faire prévaloir. Déjà au cœur de la prise de décisions stratégiques, le Prince héritier Moulay El Hassan, doté d’une remarquable intelligence et d’une for te personnalité, ne ménagera pas tant d’efforts pour…

