Juif marocain et conseiller du Roi, André Azoulay ou l’incarnation de l’identité plurielle du Maroc

André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi, a reçu, vendredi 10 juin à Tanger, le prestigieux prix « Award for lifetime service to Dialogue of cultures », en reconnaissance de son engagement et de ses efforts en faveur du dialogue interculturel et inter-civilisationnel.

« Parmi les vedettes de la première édition du Dialogue de Tanger, figure sans conteste André Azoulay, conseiller du Roi Mohammed VI a reçu le prix Aladdin en reconnaissance de son engagement et de ses efforts en faveur du dialogue interculturel et inter civilisationnel. L’heureux lauréat a reconnu que ce prix est, en fait, remis à son pays et à son Roi. Une modestie qui vaut son pesant d’or. Car, à travers Azoulay, c’est la vision d’un Maroc fier de son identité harmonieusement plurielle qui a été primée », a ainsi écrit le quotidien d’informations forum des as.