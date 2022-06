KA.IO.KWA annonce le début de la commercialisation des publicités audio-digitales dans le Stream des radios marocaines

KA.IO.KWA est une solution 100% marocaine de streaming des contenus radiophoniques et de diffusion de la publicité audio-digitale. Avec plus de 10 millions d’ouvertures de Stream par mois, KA.IO.KWA offre aux marchés marocain et étranger, annonceurs et agences de communication, un espace d’écoute opérant, pour répondre à leurs objectifs de communication et ainsi élargir leurs canaux de contact avec le public et vers le public souhaité.

La publicité audio-digitale désigne un spot audio écouté exclusivement grâce à Internet. Ce sont donc les publicités écoutées dans le cadre d’un live Stream audio ou de catch-up. Adressée via un serveur de publicité comme le Display, l’audio-digital combine ainsi les capacités d’Internet à ceux de la radio statique ; la diffusion des spots audio est donc personnalisable par différentes variables dont le pays, le support d’écoute et le comportement sur Internet. L’utilisation de la publicité audio-digitale apporte une « couverture incrémentale » aux campagnes de radio classique et l’attention liée à ses conditions d’écoute est plus importante (écoute par casque, moyenne des durées de session dépassant les 30 minutes …). La publicité audio-digitale n’est pas «skippable», on ne peut donc pas la zapper à la différence du pré-roll et mid-roll sur d’autres supports. La publicité audio-digitale ne peut également pas être bloquée par les AdBlockers.