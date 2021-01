Kamal Khalis : « le commerce en ligne revêt un caractère stratégique pour Marjane Holding»

Depuis juillet 2020 l’e-commerce de Marjane Holding permet à ses clients de faire leurs courses parmi une sélection de 6 000 articles à prix magasin avec des stocks remis à jour en temps réel. Une transformation digitale avec l’ambition de se positionner comme le premier acteur avant-gardiste de la distribution omnicanal dans le royaume. Kamal Khalis, Directeur général adjoint de Marjane Holding en charge de la Transformation Digitale, E-Commerce et Data, nous en parle.

Challenge : Quelle est votre appréciation sur l’évolution des modes de consommation de la clientèle en matière d’e-commerce ?

Kamal Khalis : Le e-commerce a été lancé au Maroc il y a quelques années maintenant. Au début il avait du mal à décoller du fait de quelques problématiques de paiement en ligne largement résolues depuis, mais également du fait d’un mode de consommation totalement différent de celui habituel pour les Marocains. L’évolution s’est donc faite très progressivement et l’offre de e-commerce s’est enrichie petit à petit. Aujourd’hui les consommateurs marocains, qui ont testé l’achat en ligne, y trouvent un intérêt en termes de gain de temps, de facilité d’utilisation, et d’accessibilité des produits. Cette nouvelle manière de consommer leur permet d’acheter quand ils le désirent en toute sécurité et praticité. L’offre s’est également développée, nous trouvons aujourd’hui de nombreux secteurs qui utilisent le e-commerce. Cela est le cas notamment pour le e-commerce alimentaire qui était quasiment absent jusqu’alors.

La situation sanitaire, on le sait, a été un accélérateur du commerce par canal digital pour des raisons que nous comprenons tous. Toutefois, il est constaté un avant et un après, car la crise a permis justement une accélération de la conversion d’un canal à l’autre. Le plus probable est que ces évolutions sont certes progressives, mais avec une tendance continue et pérenne.

Challenge : Vous prévoyez à court terme d’implémenter de nouveaux modèles d’affaires innovants et entièrement numériques pour valoriser l’expérience client. Comment cela va-t-il se traduire concrètement ?

K.K : Le commerce en ligne revêt un caractère stratégique pour nous, car nous sommes convaincus que le canal digital occupera une position significative dans le commerce à terme. Nous avons donc franchi une première étape en lançant avec succès notre e-commerce alimentaire.

A court terme, notre priorité est de consolider cette activité, en nous déployant dans de plus en plus de villes. Notre service est déjà opérationnel depuis plusieurs mois dans 5 villes (Casablanca, Mohammedia, Rabat, Salé, et Marrakech) et depuis quelques jours dans 2 nouvelles villes qui sont Fès et Meknès. Nous lancerons notre e-commerce à Agadir dans quelques jours. Notre objectif étant qu’il soit très bientôt opérationnel partout au Maroc. Nous avons commencé aussi à introduire progressivement tout le savoir-faire de notre groupe en termes de dynamique commerciale et promotionnelle, en s’appuyant sur un usage avancé de la data.

En parallèle à cela, nos équipes travaillent sur l’analyse et le benchmark de plusieurs «business models», leur pertinence pour le consommateur marocain, ainsi que la meilleure manière de les décliner opérationnellement. Nous reviendrons sur ce sujet très bientôt.

Challenge : Comment vous positionnez-vous à ce jour par rapport à la concurrence ?

K.K : Dès le départ, notre ambition a été de lancer un E-Commerce qui apporte une expérience client à l’état de l’art, à travers un ensemble d’innovations qui s’articulent autour de trois leviers : une technologie supérieure, une offre produit très large et un modèle opérationnel et logistique efficace.

Pour la première fois au Maroc l’e-commerce de Marjane Holding permet à ses clients de faire leurs courses parmi une sélection de 6000 articles à prix magasin avec des stocks remis à jour en temps réel. Nos équipes travaillent à enrichir cette offre déjà importante. Nous avons tenu à doter notre canal digital d’un maximum de confort et de flexibilité. Nos clients peuvent ainsi choisir et commander leurs courses qui sont alors livrées à domicile le jour même en fonction des créneaux horaires choisis, dans des véhicules réfrigérés. Notre e-commerce propose le paiement en ligne ou à la livraison, et a cela de spécifique que notre client n’est débité qu’après réception et acceptation de sa livraison. Pour la première fois au Maroc des équipes de livraison permettent le paiement par carte bancaire à domicile, les livreurs de Marjane étant tous équipés de TPE.

Les premiers résultats sont très positifs ; 90% de nos clients e-commerce en sont satisfaits et le recommandent à leurs proches.