Kamar Khajjou, Directrice Finances – Maroc Telecom

Diplômée de l’Ecole Nationale de Commerce et Gestion de Tanger, spécialité Gestion Financière et Comptable et d’un Master en Comptabilité, Contrôle & Audit, Kamar Khajjou est un vrai exemple de détermination et de réussite pour bon nombre de femmes dans le milieu professionnel.

En 20 ans de carrière au sein du Groupe Maroc Telecom, elle a réussi à franchir bien des étapes. Très à l’aise avec les chiffres et l’analyse des données, elle a occupé plusieurs fonctions de management au sein des Directions Générales Services et Administrative et Financière, ce qui l’a propulsée à la tête de la Direction Finances du Groupe Maroc Telecom, opérateur présent actuellement dans dix pays du continent africain.

Sa mission : optimiser et maximiser le rendement du Groupe tout en veillant au respect des normes locales et internationales pour garantir une image fidèle de ses comptes sociaux et consolidés. Afin d’atteindre les objectifs escomptés, elle gère une équipe pluridisciplinaire, composée d’hommes et de femmes, tous aussi engagés qu’elle pour accompagner le Groupe dans son élan stratégique et son développement. Ses maîtres-mots, jeune battante qu’elle est, sont et resteront le travail et la persévérance, sans oublier le respect des valeurs humaines au quotidien.

Pour Kamar Khajjou, la femme marocaine est très ambitieuse, dispose d’une capacité d’adaptation incroyable, d’une détermination remarquable et d’un esprit combatif hors norme. Elle en dit avec conviction : «D’ailleurs au Maroc, la Femme a su s’imposer sur le plan professionnel dans tous les secteurs. Néanmoins, du chemin reste à faire pour que les compétences des femmes soient reconnues à leur juste valeur afin d’accéder aux postes de pouvoir au même titre que les hommes.»