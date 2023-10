Karim Hajji rejoint l’aventure Ibyltech

Quelques jours après la signature d’un protocole d’accord entre la Fondation Laprophan et MAScIR pour le développement en commun de nano-anticorps issus de camélidés pour usage médical et cosmétique, on en sait un peu plus sur la répartition du capital et la gouvernance de la joint-venture issue de nature de ce partenariat inédit.

Lbyltech dont la raison sociale renvoie à « Ibyl » (chameau en arabe) et qui a été domiciliée à Casablanca compte le groupe Laprophan, premier laboratoire pharmaceutique marocain, pour actionnaire majoritaire à hauteur de 66%, alors que le bras armé en R&D de l’Université Mohammed VI Polytechnique en détient 25%.