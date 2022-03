KELIX bio conclut un engagement pour l’acquisition de PHI, fabricant de produits pharmaceutiques au Maroc

PHI a été créé en 1989 par la famille Sedrati et est l’un des principaux fabricants et distributeurs de produits pharmaceutiques au Maroc. La société exploite un solide réseau de distribution et dispose de capacités de fabrication qui soutiendront la stratégie de KELIX bio visant à accélérer et à faciliter la fourniture de produits pharmaceutiques abordables et vitaux en Afrique. Basée à Ain El Aouda, Pharmaceutical Institute a été parmi les pionniers au Maroc à lancer sa propre gamme de médicaments génériques, en particulier pour les maladies chroniques et les cancers. Ses partenariats avec de grosses pointures de l’industrie pharmaceutique depuis 1988, ont fait de PHI un laboratoire national aux normes des multinationales.

« PHI est un fabricant de produits pharmaceutiques de haute qualité qui a construit sa réputation sur trois décennies grâce aux valeurs de la famille Sedrati. L’entreprise a gagné sa position unique grâce à un bilan exceptionnel d’exécution et à un souci constant de la qualité. Nous sommes privilégiés d’avoir conclu un accord avec les fondateurs et nous nous réjouissons de les accueillir au sein de KELIX bio », a déclaré Hocine Sidi-Said, directeur général de KELIX bio. Outre la fabrication de médicaments génériques, ce laboratoire opère aussi du façonnage pour GSK (Ventoline sirop, Betneval) et dans la représentation sous licence d’une gamme de produits MSD (Célestène, Aérius, Diprosone..). La vente par Kimia Holding (holding de tête de la famille Sedrati) de sa participation majoritaire dans Pharmaceutical Institute, devra lui rapporter plusieurs centaines de millions de dirhams si l’opération venait à aboutir à son terme.

Pour KELIX Bio, le Maroc est considéré comme un marché important dans l’industrie pharmaceutique africaine, avec 2 milliards de dollars de consommation pharmaceutique annuelle, et représente une part importante de la stratégie de KELIX bio. La démographie, le profil sanitaire du pays et l’ambitieux programme de soins de santé du Royaume font du Maroc une destination incontournable pour l’entreprise, qui poursuit sa croissance.

« Nous sommes convaincus d’avoir trouvé en KELIX bio et en son management le bon foyer pour notre entreprise et nous sommes enthousiastes quant à ce que l’avenir réserve à nos employés, nos partenaires et notre entreprise. Nous avons toute confiance en KELIX bio pour étendre la portée de la société et continuer à perpétuer sa mission de fournir des produits pharmaceutiques de qualité à la plus grande population possible », a commenté Ali Sedrati, fondateur et directeur général de PHI.

À propos de KELIX bio : KELIX bio est une entreprise spécialisée dans les médicaments génériques, axée sur les marchés émergents, qui cherche à être compétitive grâce à l’innovation et à la maîtrise des coûts. Dirigée par ses cofondateurs, Hocine Sidi-Said et Alhadi Alwazir. Grâce à sa stratégie d’achat et de construction, KELIX bio possède des sites de production en Inde, en Égypte et à Malte et commercialise ses produits dans plus de 40 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les investisseurs actuels de KELIX bio comprennent Development Partners International (« DPI »), CDC Group, l’investisseur d’impact public du Royaume-Uni, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (« BERD »).

Cette acquisition valorise PHI à près de 150 millions de dollars, ce qui place l’opération parmi les importantes transactions dans la région Afrique Moyen-Orient.