Khalid Ait Taleb: « Il n’y aura pas de durcissement des restrictions anti Covid-19 »

La situation épidémiologique relative au Covid-19 au Maroc demeure stable depuis plus de 15 semaines, a assuré, le 14 juin, le ministre de la Santé et de la Protection sociale Khalid Ait Taleb, faisant remarquer l’absence de cas de décès et de cas graves.

Le ministre de la Santé a fait cette remarque lors de son intervention à la Chambre des conseillers. Khalid Ait Taleb a ainsi fait état d’une hausse des contaminations, ajoutant que ce qui est rassurant, « c’est l’absence des cas graves et des décès, alors que le taux d’occupation des salles de réanimation est de 0,36% ». « C’est le sous-variant Omicron BA.2 qui est dominant actuellement au Maroc. Malgré le niveau de transmission actuel, le taux de létalité de ce variant a tendance à baisser proportionnellement au nombre des mutations », a-t-il assuré.