Khalid Ait Taleb : « Les personnes ayant reçu la première injection vont bénéficier, à partir de ce vendredi, de la 2ème dose du vaccin »

Le ministre de la Santé est satisfait du déroulement de la campagne nationale de vaccination, lancée par S.M. le Roi Mohammed VI, le 28 janvier dernier. Il a ainsi annoncé que les personnes ayant reçu la première injection vont bénéficier, à partir du vendredi 19 février, de la deuxième dose du vaccin.

Le ministre de la Santé rassure sur l’évolution de la campagne nationale de vaccination anti-covid en cours. Selon Khalid Ait Taleb, l’opération se déroule suivant une gestion rationnelle et une programmation précise et ciblée. Il a fait cette déclaration en marge de la visite de quelques centres de vaccination le 18 février. Il a dit être satisfait de l’adhésion effective et totale de tous les Marocains à cette opération, dans la perspective d’atteindre l’immunité collective par la vaccination de 80% de la population.

Le ministre de la Santé a fait remarquer que l’opération est progressive, « en ce sens qu’elle bénéficie en premier lieu aux personnes vulnérables et en premières lignes pour s’élargir ensuite aux autres personnes ». « Les personnes ayant reçu la première injection vont bénéficier, à partir de ce vendredi, de la deuxième dose du vaccin. J’en appelle à une meilleure organisation et au respect des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, du fait que l’immunité n’est pas acquise entre la première et la seconde dose du vaccin », a-t-il précisé. Khalid Ait Taleb a aussi fait observer que le nombre des bénéficiaires du vaccin actuellement dépasse les 2,2 millions de personnes, mettant ainsi en exergue la mobilisation du personnel médical, des autorités locales et des citoyens pour la réussite de la campagne nationale de vaccination contre la Covid19.

