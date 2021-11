Khemisset. Le britannique Emmerson sur le point de mobiliser les 387 millions $ nécessaires à la plus grande usine de potasse d’Afrique

Alors qu’elle cherche à entamer la production de potasse à Khemisset dès 2023, la société britannique, Emmerson plc, a annoncé avoir mobilisé 46,75 millions de dollars l’arrivée de deux nouveaux actionnaires dans son capital.

La plus grande usine de potasse d’Afrique à Khemisset est sur les bons rails, à en croire son promoteur, la société britannique, Emmerson plc. Elle vient en effet d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux actionnaires dans son tour de table. Il s’agit de Gold Quay Capital (GQC) et de Global Sustainable Minerals (GSM) qui ont accepté d’investir jusqu’à 46,75 millions de dollars dans la société pour lui permettre d’accélérer sa marche vers la construction de l’usine au niveau du gisement de potasse de Khémisset.

Le premier investira jusqu’à 36 millions de dollars et le reste des fonds sera apporté par le second. Ces obligations convertibles, d’une durée de deux ans, sont adossées à un taux d’intérêt de 9 %. Selon Emmerson, ces fonds permettront notamment de lancer « immédiatement » la conception et l’ingénierie de base du projet afin de préparer le début des travaux de construction de la mine dès 2022. De plus, les deux nouveaux investisseurs devraient augmenter, à moyen terme, leur participation dans le projet, par le biais d’une souscription à des obligations convertibles totalisant 40 millions de dollars. Ainsi, à l’issue des deux opérations, Gold Quay Capital et de Global Sustainable Minerals détiendront un maximum de 29,9 % dans Emmerson.

Lire aussi | Kénitra. Un mort et 37 blessés dans une collision impliquant 20 voitures

D’après la société britannique qui opère au niveau du gisement de potasse de Khémisset, ce financement lui permettra de mieux aborder les négociations avec d’autres investisseurs, notamment les banques ou des fonds souverains. « Les marchés de la potasse se sont considérablement renforcés depuis que nous avons publié notre étude de faisabilité, les prix au Brésil dépassant désormais 800 dollars/tonne, soit le double des hypothèses de base de nos études précédentes », souligne Graham Clarke, PDG de la compagnie. Et d’ajouter que le projet devrait être la plus grande usine de potasse d’Afrique et qu’il a le potentiel de figurer parmi les projets de potasse à faible coût d’investissement au monde.

Lire aussi | COP26 de Glasgow. Voici l’essentiel des accords conclus

Une étude de faisabilité a montré qu’Emmerson pouvait produire 735.000 tonnes de muriate de potasse et 1 million de tonnes de sel de déglaçage par an. D’après Emmerson plc, ce projet minier permettra également de créer 760 emplois directs. Il augmentera ainsi les exportations marocaines de minéraux de 8% et générera jusqu’à 63 millions de dollars par an pour le gouvernement marocain en fiscalité.