Khénifra rejoint le réseau national des magasins Atacadão

Atacadão continue de renforcer sa présence au Maroc avec l’ouverture d’un nouveau magasin à Khénifra. Cette nouvelle implantation porte à 24 le nombre de points de vente de l’enseigne dans le Royaume.

Au fil des années, Atacadão a su s’imposer comme un acteur majeur de la distribution grâce à un modèle commercial adapté aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Avec un chiffre d’affaires de 7,1 milliards de dirhams et près de 11 millions de clients, l’enseigne confirme la solidité et la réussite de son concept.

Dans cette dynamique, l’ouverture du magasin de Khénifra vient renforcer la présence d’Atacadão dans les régions et rapprocher son offre d’un nombre croissant de consommateurs.

Implanté sur une superficie globale de 30 000 m², le site comprend un bâtiment de 6 294 m², dont 3 600 m² dédiés à la surface de vente. L’infrastructure intègre également une station de service de 875 m² ainsi qu’un parking de 128 places, afin d’accueillir les clients dans les meilleures conditions.

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La réalisation de ce projet a mobilisé un investissement global de 72 millions de dirhams. Elle a également conduit à la création de 100 emplois directs et 100 emplois indirects.

« Ouvrir à Khénifra nous permet de poursuivre notre objectif : offrir des produits de qualité à des tarifs accessibles, professionnels comme particuliers. Notre approche cash & carry simplifie les achats et participe activement au développement économique et social de la région », déclare M. Hicham Yacoubi, Directeur Général Adjoint d’Atacadão.

Le cash & carry : un modèle pour tous

Dans la continuité de son positionnement, le magasin de Khénifra propose une large sélection de produits alimentaires et non alimentaires, répondant aux besoins des commerçants, restaurateurs et acteurs de l’hôtellerie, tout en restant accessible aux particuliers.

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Grâce à son modèle cash & carry, les clients peuvent choisir librement entre des achats à l’unité pour leurs besoins quotidiens ou des volumes plus importants pour leurs activités professionnelles. Ce format de distribution, qui associe libre-service et vente en gros, permet de répondre à une diversité de besoins.

Fort de son rythme d’expansion ces dernières années, Atacadão continue en 2026 de densifier sa présence au Maroc. L’ouverture de Khénifra traduit sa volonté de renforcer la proximité avec ses clients et de soutenir la dynamique territoriale.