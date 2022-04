Khmissa&Khmiss 2022: La liste des 25 Chevaliers du Genre consacrés par le Comité d’Ethique

Les 25 chevaliers du Genre consacrés par le Comité d’éthique Khmissa & Khmiss 2022 sont les suivants : Abderrahim Atmoun , Ambassadeur , Médiateur culturel et influenceur, Rachid Yazami , Chercheur scientifique, Jamaa Baida , Conservateur des Archives du Maroc, Adil Belgaid , Champion médaille internationale de judo, Driss Bensari , Écrivain, physicien, Premier Directeur du CNRS, Taha Boukdib , Président propriétaire de Marque mondiale de thé, Younes Chaoui , Médiateur culturel, parrain Mécène de cœur d’étudiants et de doctorants, Bouchaib Gaim , Directeur Dental Academy, Encadrant formateur, influenceur.

La cérémonie de remise des trophées Khmissa & Khmiss se tiendra les 26 et 27 Mai 2022 à Casablanca, et célébrera les 25 nominées et 25 chevaliers de la Culture du Genre. Des hommages qualitatifs et hautement sélectifs seront rendus à des personnalités d’exception qui ont marqué de leur empreinte des actions tangibles au profit de la cause des femmes.

Mohamed Guessous , Chirurgien esthétique ,Militant du Genre, Mhamed Grine , Ex Président fondation CDG, Ambassadeur au Liban, Mohamed Horani, Président HPS, ancien président CGEM, Mécène et militant de la Cause Féminine, Mohamed Janjar , Directeur fondation Al Saoud, Mohamed KHALIL, Agro industriel, Militant associatif culturel, Mécène et influenceur, Mahahdi Khattar, Coordinateur régional Entraide nationale à Dakhla, Encadrant de coopératives féminines.

Kamil Kholti, Ancien président fondateur des écoles Pigier, précurseur du Golf au Maroc , Homme de Culture et influenceur, Ali Kabbaj , propriétaire d’enseignes et de marques, influenceur, Abdeljlil Lahjoumri, Secrétaire perpétuel de l’académie du Royaume , ancien directeur du Collège Royal.

Kamal Lahlou, initiateur de la journée mondiale du sport, Noureddine Loghmari , Cinéaste réalisateur, Mohamed Seddik Maaninou, Chroniqueur, Historien, Conférencier, ancien Secrétaire Général du Ministère de l’information, Abderrezak Moulay Rchid, ancien Doyen fac de droit Rabat Agdal, ancien membre Conseil Constitutionnel, Écrivain, Karim Rahal, Président groupe de sociétés, Mécène influenceur, Tariq Sijilmassi, Président de banque , Militant du Genre, influenceur, et Lahcen Zinoun, Danseur chorégraphe, Écrivain, Réalisateur.

Au lendemain de la pandémie en sortie salutaire de post covid, les organisateurs promoteurs du concept ont réfléchi et œuvré vers une évolution intelligente et innovante de ce trophée prestigieux pour le parfaire dans une dynamique intégrative et fusionnelle de culture du genre, sous l’enseigne Khmissa & Khmiss.

Cette démarche tend vers la reconnaissance pleine et entière de la position légitime des femmes, mais également par la consécration légitime des hommes d’exception qui œuvrent et s’assument dans la valorisation du genre et de la parité.

C’est dans cette ligne droite volontairement ciblée que les membres du comité d’éthique, choisis pour leur engagement inconditionnel et exemplaire, ont pour mission de veiller à la nomination idoine et éthique des 25 Femmes répondant aux normes de la charte éthique, et des 25 chevaliers, fervents défenseurs inconditionnels du genre, en pleine reconnaissance des droits humains et du positionnement de la femme. Et cette double consécration fusionnelle se fera autour de 2 grandes soirées des nominés « Genre » et de la cérémonie officielle.

Né en 1997, par la volonté de son concepteur fondateur Abdellatif Khizrane, le trophée Khmissa s’est imposé superbement jusqu’en 2010 dans le promotion de l’image de la femme active, œuvrant dans des secteurs et thématiques de positionnement vital, tels la culture, l’entreprise et la fonction publique, la science et la santé, l’action sociale et humanitaire, l’éducation et les sports.