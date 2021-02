Kia Maroc lance son nouveau blason Kia LLD en partenariat avec ALD Automotive

Kia Maroc affirme ses ambitions de développement dans le segment de la location longue durée. En partenariat avec ALD Automotive Maroc, l’importateur de la marque sud-coréenne a dévoilé récemment Kia LLD, un nouveau blason automobile qui s’adresse plus spécifiquement aux entreprises.

Investir le canal de la location longue durée à destination des entreprises tout en étant épaulé par un solide partenaire spécialiste en la matière, en l’occurrence ALD Automotive Maroc, c’est la nouvelle carte que vient d’abattre Kia Maroc. En effet, tel qu’annoncé en janvier dernier dans sa feuille de route stratégique pour l’année en cours, la filiale automobile marocaine du Groupe Bernard Hayot mise désormais sur Kia LLD, un nouveau blason s’adressant aux entreprises désireuses de louer un ou plusieurs véhicules dans le cadre de leurs activités. Le tout assorti de formules de financement et autres prestations incluses pour le moins attractives. Une offre pleinement opérationnelle depuis le 20 février courant sur l’ensemble du réseau de Kia dans le Royaume.

«Nous nous sommes appuyés sur ALD Automotive, expert et leader de la location longue durée dans le Royaume, pour mettre en place notre nouvelle offre Kia LLD», précise Cédric Veau, Directeur général de Kia Maroc, à l’occasion d’une conférence de presse digitale dédiée à la présentation de ce label, et animée conjointement avec Tachfine Bekkari, Directeur général d’ALD Maroc. Et ce dernier d’ajouter au cours de son allocution : «ce nouveau partenariat constitue une suite logique de la relation que nous entretenons avec Kia. Je précise que plusieurs coopérations ont déjà été actées auparavant entre Kia et ALD Automotive, notamment à l’international».

En plus de bénéficier de l’expertise et de l’expérience d’ALD Maroc, Kia Maroc s’appuiera également sur le son back-office de son partenaire, mais aussi sur sa plate-forme d’assistance téléphonique et surtout sur l’engagement et sur le support de l’ensemble de ses équipes. De son côté, l’importateur local de la marque sud-coréenne a déployé pour l’occasion, et sur l’ensemble de son réseau, une force de vente dédiée.

Une série d’avantages non négligeables

Toujours selon Cédric Veau, la LLD à travers cette nouvelle offre de service de Kia offre un certain nombre d’avantages. En effet, l’entreprise peut se consacrer quasi exclusivement à son cœur de métier. Et pour cause ; au lieu d’affecter un collaborateur ou de mobiliser le dirigeant lui-même à la gestion du parc automobile, les TPE et PME peuvent se décharger de toutes les tâches administratives comme le choix d’une nouvelle voiture, son processus d’achat, son entretien, les relations avec l’assureur en cas d’accident, voire la revente…

Et le Directeur général de Kia LLD d’ajouter : «Kia LLD offre ainsi une solution de mobilité qui comprend le financement et la gestion opérationnelle d’un ou de plusieurs véhicules d’entreprise quelle que soit la situation et à n’importe quel moment, et cela pour une durée qui varie de 1 à 5 ans et un kilométrage allant jusqu’à 160 000 km, le tout moyennant un loyer mensuel fixe pendant toute la durée du contrat».

Aussi, la clientèle bénéficie à travers Kia LLD, de services complémentaires dont un véhicule de remplacement, l’assistance 24H/24 et 7J/7 en cas de panne, l’assurance, la gestion du carburant, voire des solutions flexibles en matière de financement.

Par ailleurs, dans un contexte de durcissement des conditions d’octroi de crédits, il peut être plus approprié pour l’entreprise d’affecter les fonds empruntés à des postes ou à des projets stratégiques. Et contrairement à l’achat, la location n’alourdit pas le bilan comptable, puisque le loyer est calculé comme étant une charge et non un investissement.

Une gamme très étoffée de véhicules

Toute la gamme de véhicules Kia est éligible dans le cadre de cette offre. À commencer par la Picanto qui, selon Cédric Veau, plaît beaucoup aux entreprises pour les trajets urbains. Il faut y ajouter la compacte Kia Ceed, qui dispose en avant-première sur le marché marocain de l’hybridation légère MHEV de série. L’autre point fort des modèles Kia réside dans la gamme de véhicules hybrides au rang desquels le Niro et la berline K5.

Au rayon des SUV, l’importateur de la marque propose également le Sportage et le Seltos. Pour ce qui est des utilitaires légers, l’importateur de la marque capitalise sur K2500, en versions plateau, frigo, cellule sèche ou autres aménagements sur mesure réalisés avec des carrossiers agréés. Et Cédric Veau de conclure : «c’est sans aucun doute la compétitivité et coût de détention, qui figurent parmi les meilleurs du marché, qui conforteront le choix rationnel du décideur à opter pour un modèle de la gamme Kia».