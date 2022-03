Kia Maroc. Le nouveau Carnival amorce sa commercialisation dans le Royaume

Outre son apparence plus robuste, le Sud-Coréen se démarque notamment de ses concurrents directs par son design de SUV, sa panoplie d’équipements high-tech et son habitacle premium et moderne à même d’accueillir 8 personnes. Reprenant les nouveaux codes stylistiques de Kia, comme aperçu sur les Seltos, Sorento et autres K5, le Carnival montre son appartenance à la marque à travers sa calandre en «nez de tigre», ses feux avant et arrières horizontaux massifs ainsi que son capot surélevé. La présence des barres de toit, des plaques de protection avant et arrières, du chrome tout autour du véhicule, des jantes en aluminium de 19’’ ainsi que sa garde au sol surélevée, lui confèrent clairement un style de SUV.

Kia Maroc vient tout juste de dévoiler officiellement le Carnival dans sa nouvelle version 2022. Un monospace très spacieux à la silhouette bien dans l’air du temps qui arbore de nouvelles fonctionnalités, des aménagements plus luxueux et qui distille à son conducteur de très appréciables sensations de conduite.

À bord, l’espace demeure l’un des points forts du nouveau Carnival, comme en attestent ses dimensions généreuses : 5,15 m de long, 2 m de large et 1,75 m de haut. De quoi disposer d’un intérieur très spacieux et confortable auquel on accède grâce à de larges portes coulissantes électriques. Il faut y associer un coffre très spacieux d’une capacité allant jusqu’à 2 785 litres grâce aux 2ème et 3ème rangées de sièges qui sont totalement modulables. Aussi, on découvre une ambiance moderne et accueillante avec une panoplie d’équipements dont un tableau de bord 100 % digital, un grand écran tactile multimédia 12,3’’, des aides à la conduite, une sonorisation premium BOSE, une sellerie cuir, un double toit ouvrant panoramique ou encore une molette de vitesse robotisée.

C’est un 2,2 litres diesel de 202 chevaux qui vient animer le nouveau Carnival, un bloc à la fois puissant et sobre qui est associé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Le nouveau Kia Carnival est disponible en deux niveaux de finition, à savoir Active+ et Exécutive+. La finition Active offre une dotation particulièrement riche pour un premier niveau avec 7 airbags, l’alarme avec immobiliseur, le frein à main électrique, les antibrouillards, les jantes en aluminium de 18’’, l’écran tactile multimédia de 8’’ compatible Android Auto et Apple Carplay. Il faut y ajouter également une caméra avec des radars de recul, des barres de toit, mais aussi le régulateur de vitesse et des feux avant full LED.

Quant à la finition Exécutive+, elle place la barre haut en proposant le nec plus ultra du high-tech dont une série d’aides à la conduite complètes ADAS, un système d’info divertissement avancé avec écran tactile couleur multimédia de 12,3’’ intégrant un système audio premium BOSE 12 HP et des lumières d’ambiance personnalisables. À noter la présence d’un tableau de bord supervision 100 % digital.

Enfin, en termes de confort, en plus de jantes aluminium 19’’, du réglage électrique des sièges avant ou encore du chargeur de téléphone sans fil, cette finition propose l’ouverture électrique des portes latérales et du coffre. Le nouveau Kia Carnival est en train de venir étoffer actuellement les concessions marocaines de la marque. Sa grille tarifaire débute au prix de lancement de 399 500 DH.