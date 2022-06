Kia Maroc. Retour remarqué du nouveau Carens

Évoquer le Carens dans la gamme de Kia renvoie implicitement à des notions d’espace à bord, de polyvalence d’utilisation et de durabilité. Ce sont notamment ces caractéristiques qui ont fortement contribué au succès de ce modèle dans le segment des monospaces compacts, et ce, depuis près de 20 ans. Des atouts qui n’ont pas laissé insensible la clientèle dans le Royaume d’autant que plus de 5 000 unités ont trouvé preneur ces dernières années, ce qui constitue une belle performance.

Les nouveautés se succèdent chez Kia Maroc ! Après la commercialisation du Sonet, il y a plusieurs semaines, et en attendant l’arrivée du nouveau Sportage, c’est au tour du Carens de venir garnir les showrooms nationaux de l’importateur de la marque. Une quatrième génération de l’engin qui a fait totalement peau neuve et qui entend, elle aussi, surfer sur la vague du succès dans sa catégorie.

Pour son retour sous les feux des projecteurs, et puisque la catégorie des SUV a plus que jamais le vent en poupe, le staff d’ingénierie et de design de Kia a justement insufflé au nouveau Carens des airs de SUV, comme le suggère sa face avant bien en phase avec les canons stylistiques actuels des modèles de la marque sud-coréenne, son profil musclé et sa partie arrière joliment crayonnée. Ajoutez-y une garde au sol de 19,5 cm, des barres de toit, des chromages au niveau des pare-chocs et des bas de caisse, histoire de compléter (esthétiquement) la panoplie du parfait petit baroudeur en herbe.

Mais comme tout Carens qui se respecte, son atout majeur n’est autre que son habitacle à même d’accueillir très confortablement des occupants ; six adultes exactement, de grand gabarit, répartis sur trois rangées de sièges. D’ailleurs, les dimensions de l’engin en disent long sur sa capacité d’accueil avec ses 4,54 m de long, 1,80 m de large et 1,70 m de haut. De quoi ravir les familles nombreuses, voire les professionnels et autres flottes d’entreprises friands de ce genre de véhicule et soucieux d’accueillir très confortablement leurs clients.

Dans le détail, les 2ème et 3ème rangées de sièges bénéficient d’une modularité exemplaire. En effet, ils sont totalement rabattables à l’aide d’un simple bouton, coulissants et faciles d’accès grâce à leur disposition dite «captain chair» en rangée centrale. Par ailleurs, les passagers disposent de tablettes aviation rabattable au dos des sièges, de la climatisation à l’arrière avec un module de contrôle séparé, d’accoudoirs individuels et de sièges inclinables sur une forte amplitude. Il va sans dire que la cellule habitable se distingue par une planche de bord au design soigné et épuré grâce au revêtement «Piano Black», mais également par la qualité des matériaux utilisés.

Sous le capot, on retrouve un 1,5 litre MPi «Smartstream» de dernière génération qui développe 115 chevaux. Un bloc réputé notamment pour son rendement énergétique, offrant des consommations plus faibles et des performances supérieures à celles des générations précédentes de Carens. Toujours est-il que ce bloc est animé au choix par une boite de vitesses manuelle à six rapports ou via une nouvelle boite de vitesses automatique, également à six rapports.

Le nouveau Kia Carens est disponible en trois niveaux de finition baptisé «Motion», «Active» et «Exécutive». Dans le détail, la finition Motion offre une dotation très fournie : 6 airbags, ESP, alarme avec immobiliseur, feux antibrouillard, régulateur et limiteur de vitesse, sellerie semi-cuir, climatisation manuelle, écran tactile multimédia de 8’’ compatible Android Auto et Apple Carplay avec caméra de recul, ainsi que le Bluetooth intégrant la reconnaissance vocale. La finition Active, quant à elle, dispose en prime d’un volant cuir à méplat, de feux de jour à LED, de feux arrière à LED, de jantes diamantées en aluminium de 16 pouces, d’une grille de radiateur chromée, du volant et levier de vitesse cuir et de barres de toit en finition aluminium pour un look baroudeur…

Enfin, la finition Exécutive rehausse davantage le niveau d’équipement en proposant des feux avant full LED, l’accès mains libres et le démarrage sans clé, en plus d’une sellerie cuir avec sièges avant ventilés et chauffants, la climatisation automatique, l’aide au stationnement avant, le réglage des modes de conduite ou encore le toit ouvrant, le chargeur sans fil et le détecteur de pluie. Comptez un tarif d’attaque de 259 900 DH (finition Motion) pour repartir au volant du nouveau Carens, un prix de lancement concocté par Kia Maroc à l’attention de sa clientèle.