La 15ème édition de Jazzablanca Festival du 1er au 3 juillet

Bonne nouvelle pour les amoureux de jazz. Le festival qui met en vedette cette musique dans la capitale économique, Jazzablanca, revient du 1er au 3 juillet 2022. Après deux ans d’absence, le public retrouvera la belle ambiance des grands événements. Concerts en plein air, ambiance éclectique, une passion pour le jazz qui s’étend au funk, à la pop-rock et à la soul music… les organisateurs du festival promettent une véritable immersion dans l’univers Jazzablancais avec son atmosphère chaleureuse, ses découvertes et rencontres.

Lancé en 2006, ce Festival international de jazz et de musiques actuelles de Casablanca s’est imposé, au fil des années, comme un événement musical phare de Casablanca. En 2022, il promet une programmation d’exception avec des concerts en plein air et une ambiance éclectique.

«Le festival entame un nouveau chapitre placé sous le signe de l’intensité. Avec un format de trois jours et une programmation inédite, les Jazzablancais peuvent d’emblée compter sur une ambiance exclusive et de nombreuses surprises», indique un communiqué du festival.

Une large place est réservée chaque année aux musiques actuelles et surtout aux découvertes. Les festivaliers peuvent ainsi découvrir de nouveaux artistes aux côtés des têtes d’affiche internationales, qui se produisent souvent pour la première fois au Maroc, voire en Afrique. Le festival prend soin de renouveler sa programmation avec une affiche toujours plus exigeante et des concerts exceptionnels.

Lors d’un point de presse, mardi soir, les organisateurs ont annoncé les noms de ceux qui feront le bonheur des mélomanes pendant trois jours. Il s’agit notamment d’Ibrahim Maalouf, Gilberto Gil, Asaf Avidan, Ben Harper & The Innocent Criminals, Erik Truffaz feat Hamid El Kasri, Mulatu Astatke, Majid Bekkas, Seun Kuti, Oum ou encore Natasha Atlas.

Les artistes conviés à cette 15ème édition se produiront sur deux scènes à savoir la scène du Village, rebaptisée Scène 21, en hommage à la piste d’atterrissage de l’ancien aéroport Casa-Anfa, qui était marquée par le chiffre 21, et la scène Casa Anfa qui accueillera chaque soir les têtes d’affiche de cette édition. Autre nouveauté: l’ancien espace Jazz Club devient « Les terrasses de Casa Anfa », promettant une expérience musicale unique, avec une imprenable vue sur la scène Casa Anfa.