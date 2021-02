La 316 ème fortune de France s’implante à Marrakech

L’industriel français du prêt-à-porter Xavier Marie a pris le parti de créer une filiale ex-nihilo. Maroc Polo constituée comme une société de holding, consulting et commission d’affaires.

Au 316ème rang des Français les plus fortunés en 2020 avec 280 millions d’euros, Xavier Marie a récemment pris pied à Marrakech avec sa holding d’investissement, la Compagnie Marco Polo (CMP). En effet, l’industriel du prêt-à-porter a créé le 27 janvier dernier dans la cité ocre une filiale (Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique). Baptisée « Maroc Polo », celle-ci est constituée comme une société de holding, consulting et commission d’affaires. Pour rappel, Xavier Marie est le fondateur de la grande enseigne d’ameublement et de décoration Maisons du Monde. Fondée en 1996, la marque s’impose sur le marché européen avec près de 8000 salariés et plus de 280 magasins. En 2015 il cède son groupe à Bain Capital pour 680 millions d’euros. Maisons du Monde entre en bourse et son introduction est un succès.

Depuis, Xavier Marie s’intéresse à la mode et au luxe made in France. En 2017, il a investi, par le biais de sa compagnie Marco Polo, dans quatre marques françaises. D’abord, il acquiert le Groupe Rautureau, célèbre fabricant des chaussures Free Lance et No Name. Puis, il a racheté la Maison Bonton, spécialisée dans les vêtements pour enfants. Ensuite, il s’offre le groupe Paul Ka de prêt-à-porter féminin de luxe. Enfin, il fait l’acquisition de l’enseigne de décoration pour enfants Le Petit Souk. 64 millions d’euros en 2019, est son plus gros investissement. Aujourd’hui, Xavier Marie s’est imposé discrètement en créant un groupe de mode et de luxe 100% français. C’est dire qu’avec ses enseignes qui ne sont pas encore présentes dans le royaume, l’industriel français pourrait être tenté de distribuer ses produits haut de gamme sur le marché national.

