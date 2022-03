Coup d’envoi de la 6ème édition de l’Aerospace Meetings Casablanca

L’évènement est organisé par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) en partenariat avec le Groupement des Industries Marocaines aéronautiques et spatiale (GIMAS) et ABE (Advanced Business Event). « C’est un démarrage sur les chapeaux de roue que connait, aujourd’hui, le secteur aéronautique au Maroc. Grâce à la vision éclairée du Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, notre plateforme aéronautique est restée une destination attractive. Cet événement d’envergure avec lequel nous renouons réitère nos ambitions et nos engagements de soutenir cette dynamique pour atteindre le sommet de la chaîne, à travers le développement de nouveaux écosystèmes et le déploiement de projets à la pointe de la technologie, mettant un accent particulier sur la décarbonation, le digital, l’Industrie 4.0, l’innovation et la R&D », déclaré Ryad Mezzour.

Le coup d’envoi de la sixième édition de l’ « Aerospace Meetings Casablanca » a été donné aujourd’hui, mardi 15 mars 2022, par Ryad Mezzour, ministre de l’industrie et du commerce. L’ évènement réunira du 15 au 17 mars 2022 l’ensemble des opérateurs du secteur implantés au Maroc et des donneurs d’ordre et équipementiers internationaux, et sera ponctuée d’une série de conférences de haut niveau, de rendez-vous d’affaires et de visites d’entreprises.

« L’aéronautique est un secteur stratégique qui illustre la capacité du Maroc à monter en gamme sur des technologies de pointe grâce à ses ressources humaines jeunes et très qualifiées. Cet évènement fait partie des actions clefs de l’AMDIE pour promouvoir les atouts de l’écosystème aéronautique marocain auprès des investisseurs et donneurs d’ordre internationaux », affirme Youssef EL BARI, directeur général de l’AMDIE.

L’événement, auquel ont pris part plus de 400 personnes, est marqué par la participation de plus de 200 entreprises (dont 75 marocaines) représentant 19 pays. Une présence qui conforte le positionnement du Royaume en tant que hub industriel attractif et compétitif pour les industriels, les investisseurs et les donneurs d’ordre internationaux. En plus des firmes participantes, des experts internationaux de haut niveau se relayeront, dans le cadre d’un cycle de conférences et d’ateliers, pour partager leurs expériences et leurs expertises respectives, à l’image des représentants de Airbus, Air Business Academy, Boeing, Collins Aerospace , TDM Aerospace, WeAre Aerospace,…

Avec la signature des différentes conventions de partenariats avec les universités, dont le coup d’envoi est donné par Abdellatif Miraoui, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, le GIMAS, à travers son Cluster d’Innovation « Aerospace Moroccan Cluster », renforce le positionnement de la plateforme Aéronautique au Maroc. En misant sur l’innovation, la recherche et développement, ce cluster soutient la compétitivité régionale du secteur en visant l’excellence et en favorisant une dynamique de croissance nouvelle basée sur la création de valeur, et sa portée internationale en tant que segment générateur de richesses et d’expertise, dans un pays producteur de technologies et d’innovations.

Aujourd’hui, plus de 140 entreprises opèrent dans les industries aéronautiques et spatiales au Maroc. Le secteur qui emploie 20.000 personnes, pèse un chiffre d’affaires à l’export de deux milliards de dollars et présente un taux d’intégration de 40%, une croissance moyenne de 20% par an, soit 4 fois plus que la moyenne mondiale et 5 fois la croissance du PIB. Autant d’indicateurs qui attestent de belles performances que le Maroc entend bien pérenniser. Le Royaume, une destination à fort potentiel de croissance, s’ouvre aujourd’hui à de nouveaux métiers et intègre des technologies innovantes à forte valeur ajoutée et confirme son positionnement stratégique sur la carte mondiale de la construction aéronautique.