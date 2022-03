La BAD déploie 1 milliard de dollars pour soutenir la relance économique du Maroc

Le budget vise à soutenir les secteurs clés du Maroc, notamment l’eau, l’agriculture, l’inclusion sociale, le développement humain et les infrastructures, a déclaré Beth Dunford, vice-présidente de la BAD chargée de l’agriculture et du développement humain et social. Elle a ajouté que la banque a mobilisé 12 milliards de dollars destinés à plus de 170 opérations au Maroc dans le cadre du partenariat entre les deux parties.

Les échanges ont mis en lumière la convergence de vues entre le gouvernement marocain et la Banque, notamment autour d’une des grandes priorités de la Banque : « Nourrir l’Afrique », à laquelle fait écho la stratégie agricole « Green Generation 2030 » du Maroc qui vise le développement de l’agriculture et de l’agro-industrie. Les discussions ont également mis en évidence la volonté partagée de soutenir une gestion plus durable et plus efficiente de l’eau, particulièrement en période de sécheresse qui a vu la mise en place d’un plan anti-sécheresse exceptionnel de plus d’un milliard de dollars.