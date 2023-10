La banque de développement du Qatar organise sa deuxième mission commerciale

La Banque de Développement du Qatar a organisé le 24 et 25 octobre la deuxième édition de la Mission commerciale Qatar-Maroc 2023 conduite par la banque de développement du Qatar (QDB). Un événement d’envergure qui a réuni des importateurs, grossistes, distributeurs et des entreprises de divers secteurs de produits et de services.

Dans le but de consolider les relations commerciales entre les entreprises marocaines et qataries, notamment après l’annonce de l’organisation de la Coupe du Monde 2030, la Banque de Développement du Qatar (QDB) tient sa deuxième mission commerciale.

Ce fut l’occasion de favoriser et consolider les relations commerciales entre les entreprises marocaines et qataries, notamment après l’annonce de l’organisation de la Coupe du Monde 2030. « Pour cette deuxième édition, la Mission commerciale Qatar-Maroc 2023 a mis en avant une série de fabrications et de services développés par le Qatar. Ces avancées représentent autant d’opportunités pour les entreprises marocaines. Souhaitant, à l’occasion de cet événement d’envergure, établir des partenariats avec les principaux fabricants et prestataires de services au Qatar », a déclaré Faisal Yousuf Al-Emadi, responsable du matchmaking export de la banque.

En œuvrant pour la facilitation des partenariats internationaux et marocains, la Mission commerciale Qatar-Maroc 2023 vise à permettre aux deux pays de fusionner harmonieusement l’innovation, les ressources et l’expertise. L’événement ambitionne également de poser les jalons d’une collaboration mutuellement enrichissante, offrant aux deux pays des opportunités illimitées.

Rappelons que la Banque de Développement du Qatar (Qatar Development Bank) est une entité entièrement financée par l’État du Qatar, dont le siège se trouve à Doha. Elle développe et habilite les entrepreneurs et innovateurs qataris à contribuer à la diversification de l’économie qatarie, par le biais de petites et moyennes entreprises performantes et compétitives sur les marchés mondiaux. Son action consiste à financer directement et indirectement des secteurs mandatés en général, améliorer les compétences, développer les capacités, ainsi que promouvoir et soutenir les exportations.