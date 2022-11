La banque participative BTI renflouée à 50 millions de DH par ses actionnaires

Cette joint-venture maroco-bahreini entre Bank of Africa (ex-BMCE Bank) et Al Baraka Banking Group, vient de hisser son capital à 450 millions de dirhams suite à une recapitalisation de 50 millions de dirhams dont l’objectif principal est de renforcer l’assise des fonds propres réglementaires, alors que cette banque participative agréée par Bank Al-Maghrib en 2017 a enregistré des pertes importantes de démarrage (dont 42 millions de dirhams en 2021 et 49 millions de DH en 2020) et que ses perspectives, désormais prometteuses, en termes de distribution de produits participatifs consomment de plus en plus de fonds propres. A titre d’illustration, l’encours de son produit phare, à savoir Mourabaha, s’est bonifié de 25% en 2021 pour s’établir à 292,4 millions de dirhams.

Il faut dire, que plusieurs autres acteurs de la finance participative ont dû renflouer leurs fonds propres au cours des trois dernières années, dont Umnia Bank et Bank Assafa, pour ne citer que ces deux filiales respectives du CIH et d’Attijariwafa bank qui ont porté leur capital social à plus de 500 millions de dirhams. Un effort additionnel pour des maisons mères qui souhaitent doter leurs filiales de plus de moyens pour accompagner un secteur en plein dynamisme.

Afin 2021, le secteur revendiquait 5,2 milliards de dirhams de dépôts à vue et 1,8 milliard de dirhams de dépôts d’investissement et ce, pour un réseau cumulé d’un peu moins de 200 agences bancaires de finance participative présentes dans l’ensemble du pays et toutes enseignes confondues. Durant cette même période, plus de 151.000 comptes à vue étaient ouverts et ont permis la distribution de 14 milliards de dirhams de financements participatifs.