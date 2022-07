La BERD alloue un financement de 44 millions d’euros au profit du parc éolien Koudia Al Baida

La BERD vient d’accorder un financement de 44 millions d’euros à Koudia Al Baida Energy Company S.A, détenue par l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) et EDF Renouvelables. On apprend que la BERD accordera également un prêt de 52 millions de DH (équivalent à 5 millions d’euros), tandis que le Climate Technology Fund (CTF) du Fonds d’investissement pour le climat accordera un prêt de 4,5 millions d’euros à MASEN pour financer sa participation au projet SPV.

Notons que grâce à cet investissement, Koudia Al Baida va réalimenter le parc éolien existant de 50 MW situé dans la région de Tlat Taghramt près de Tanger et porter sa capacité à 100 MW. Force est de souligner que le parc éolien de Koudia Al Baida est le plus ancien parc éolien à grande échelle d’Afrique et le premier producteur indépendant d’énergie renouvelable du Maroc. Il s’agira également du premier projet de repowering éolien en Afrique et pour la Banque. La même source indique aussi, que l’énergie renouvelable générée par la nouvelle ferme entraînera des réductions d’émissions de CO2 d’environ 300 000 tonnes par an.

« La BERD est très fière de soutenir MASEN et EDF Renewables dans le renouvellement du parc éolien de Koudia Al Baida. Ce projet démontre l’opportunité à long terme pour les énergies renouvelables de jouer un rôle important dans la décarbonation et l’augmentation de la compétitivité de l’économie marocaine », a assuré Nandita Parshad, Directrice générale du groupe Infrastructures durables de la BERD. « À la BERD, nous sommes très heureux de contribuer activement à la mise à l’échelle des énergies renouvelables au Maroc avec MASEN, l’Office national de l’électricité, l’électrification rurale (ONEE) et toutes les principales parties prenantes », a-t-elle ajouté.