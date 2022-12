La BERD finance le nouveau projet industriel de la PME marocaine Multisac

Un renfort important de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour le nouveau projet industriel de la PME marocaine Multisac, basée à Bouznika. La société qui fabrique des sacs en polypropylène tissés ultra-résistants pour des usages professionnels dans le conditionnement de produits en vrac (agro-alimentaire, industrie, BTP…) va recevoir un prêt senior de 14,3 millions d’euros.

Décidément la BERD croit au développement de Multisac. Après avoir accordé en 2018 un prêt d’un montant de 4,3 millions d’euros à cette PME marocaine, devenant du coup la première entreprise dans le Royaume à bénéficier du Programme de développement des chaines de valeur et de la compétitivité de la banque et de l’Union européenne, la BERD récidive. L’institution financière paneuropéenne vient d’approuver un nouveau prêt senior de 14,3 millions d’euros, soit 160 millions de DH, en faveur de Multisac pour l’extension de la capacité de son usine et l’implantation d’une nouvelle ligne de production.