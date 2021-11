La BERD s’attend à un rebond de 5% de l’économie marocaine en 2021

Selon la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l’économie marocaine devrait croître de 5% en 2021, avant de revenir à un rythme de croissance plus modéré de 3,2 % en 2022.

La BERD indique, dans son récent rapport sur les perspectives économiques régionales, que cette évolution reflète le succès de la campagne de vaccination au Maroc, qui a favorisé une réouverture assez rapide de l’économie, en dépit d’un redémarrage prudent du tourisme à l’échelle mondiale.

Lire aussi | Liquidation des pensions. La CIMR fixe une date butoir

« L’économie devrait être soutenue par une bonne saison des pluies, la reprise attendue en Europe –principal partenaire commercial du Maroc – et le renforcement des exportations dans les secteurs du phosphate et de l’automobile » assure l’institution financière européenne. Selon le rapport, la plupart des économies de la région connaissent un rebond de leur activité économique, essentiellement stimulée par un nouvel élan des secteurs de l’agriculture et des télécommunications, ainsi qu’une augmentation limitée du tourisme et des exportations.

Lire aussi | Région de Dakhla Oued Eddahab, première bénéficiaire du foncier privé de l’Etat

Par ailleurs, parmi les principales mesures susceptibles d’attirer les investisseurs, le rapport de la BERD préconise le renforcement de la concurrence, l’amélioration de la gouvernance, la lutte contre la corruption, le développement de la numérisation et la promotion de l’inclusion.