La carte des cafés Malongo sous le giron du groupe Tenor

Le groupe Tenor ajoute une nouvelle corde à son arc. En effet, à travers son pôle Tenor Retail, le groupe, fondé il y a une vingtaine d’années, vient de d’acquérir 60% du capital de la société Cafaye SARL, distributeur exclusif au Maroc des machines et produits de café de marque Malongo.

Détenu depuis son lancement au Maroc en 2014 par le groupe UMAREQ, un acteur actif dans l’aménagement de cuisine et la vente de matériel de restauration pour les professionnels des métiers de CHR (Cafés, hôtels et restaurants), Cafeye SARL vient enrichir les activités retail du groupe Tenor, notamment celles liées à la restauration, telle la master-franchise de fast food Quick que le groupe contrôlé par l’homme d’affaires Farid Bensaid développe depuis 2016 sur toute l’Afrique, en dehors de la Tunisie. Certes, le chiffre d’affaires de la nouvelle filiale de Tenor Retail ne dépasse pas encore quelques dizaines de millions de dirhams, mais son potentiel de développement dans un marché de café au Maroc en pleine croissance, est des plus avérés.