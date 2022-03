La CGEM élue Secrétaire Générale et membre du Bureau exécutif de l’Alliance des Patronats Francophones 

Ce matin à Tunis, Mehdi Tazi, Vice-Président Général de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a procédé avec les Présidents des patronats de 25 pays, à la signature officielle des statuts portant création de l’Alliance des Patronats Francophones (APF). Chakib Alj, Président de la CGEM, a été élu Secrétaire général et membre du bureau exécutif de l’APF.

L’APF, organisation conçue par les secteurs privés de ces pays, a pour objectif d’accélérer les flux d’affaires entre entreprises. Elle vise également à coordonner l’action des organisations professionnelles les plus représentatives de chacun des pays et régions membres, pour établir des diagnostics partagés et porter des propositions communes en faveur d’une croissance économique partagée et pérenne.