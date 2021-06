La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), représentant du secteur privé auprès des pouvoirs publics et des institutionnels, a mis en ligne une vidéo où elle détaille ses missions. Elle s’exprime au nom de ses 90.000 membres directs et affiliés et veille à assurer un environnement économique favorable pour le développement des entreprises.