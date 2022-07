La chaîne française Colombus Café & Co passe à la vitesse supérieure au Maroc

Décidément, les chaînes de café premium quadrillent de plus en plus le marché marocain qui les attire au plus haut point. En effet, après le turc Espressolab qui, depuis le début de l’année, ouvre à tour de bras de nouveaux points de vente, le japonais % Arabica qui accélère son développement après un lancement timide en 2018, ou encore dans la foulée, de la célèbre chaîne britannique Costa Coffe, qui a fait récemment son come-back, c’est au tour du français Colombus Café & Co d’y étendre également sa toile.

La première chaine de coffee-shops en France, Colombus Café & Co, dont la création remonte à 1994, s’apprête à inaugurer son deuxième shop au Maroc après celui de Rabat lancé en décembre 2017. D’autres points de vente devraient s’ensuivre alors que les trois actionnaires, en l’occurrence RGMH SARL, Hicham Rih et Marouane Ghanimi, se sont mis d’accord sur une feuille de route ambitieuse qui agrée d’ailleurs le franchiseur, lui-même, sur un rythme de développement assez soutenu depuis quelques années (une quarantaine d’ouvertures par an).