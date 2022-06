La chaine japonaise % ARABICA s’étend au Maroc

A l’instar de son premier shop au Maroc, l’emplacement de cette deuxième implantation est également des plus étudiés en décidant d’atterrir à la nouvelle destination Shopping et Lifestyle de la ville ocre, à savoir la rue piétonne M Avenue.

L’enseigne, qui revendique aujourd’hui une centaine de stores répartis dans 16 pays, ne compte pas s’arrêter là et envisage d’ouvrir d’autres points de vente au Maroc au cours des deux prochaines années, notamment à Rabat et à Tanger où la tendance de consommation de cafés premium (notamment l’arabica ou le robusta) s’ancre de plus en plus auprès des catégories socio-professionnelles aux revenus les plus élevés.

Le nouveau shop % ARABICA de Marrakech et à l’image des autres boutiques de l’enseigne à travers le monde, propose à ses clients plus d’une vingtaine de crus de café exclusifs, disponibles en grains torréfiés sur place ou préparés dans une variété de boissons respectant un savoir-faire reconnu. Quant au design, il est fidèle à la philosophie de la marque, avec un design spécifique et une décoration épurée, puisée dans le minimalisme japonais et rehaussée de détails de la culture architecturale marocaine.

Sur le chemin de son développement au Maroc, % ARABICA aura à croiser le fer avec deux enseignes turques de café prémium, à savoir Espressolab et Boost Coffe qui ont jeté leur dévolu sur le Maroc et notamment Espressolab qui est déjà à son septième shop dans notre pays, où son partenariat avec le réseau Afriquia lui permet d’accélérer la cadence de ses ouvertures.