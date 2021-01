La chaîne turque de café premium Espresso Lab prend pied au Maroc

Après plusieurs mois de préparatifs intenses, la chaîne de café turque Espresso Lab déballe son baluchon Maroc. En effet, cette enseigne de café premium (dit de troisième génération ou troisième vague) a inauguré hier son premier point de vente marocain situé en plein quartier Racine de la capitale économique, plus précisément à la rue piétonne commerçante chic Urban Square.

Ce premier pas de la chaîne détenue par le groupe familial turc Kocadağ n’est que le prélude d’un déploiement massif à travers le royaume et qui vise d’atteindre à moyen terme quelques 100 magasins. Il faut dire que le master-franchisé de cette enseigne au Maroc est un poids lourds du capitalisme familial marocain qui n’est autre que le conglomérat Akwa Group. Grâce à ce partenariat, le groupe contrôlé par la famille Akhannouch renforce son pôle Développement qui regroupe ses filiales et participations dans la presse, l’hôtellerie, la logistique portuaire et le courtage en assurances. La carte Espresso Lab est également une aubaine pour le Pôle Carburant et Lubrifiants d’Akwa Group pour rehausser l’offre Food & Beverage de son réseau de plus de 500 stations-services Afriquia à travers le pays.

Rappelons qu’Espresso Lab est une véritable succes story. L’enseigne dont le baptême de feu à l’université d’Istanbul Bilgi ne remonte qu’à 2014, ambitionne déjà conquérir le monde. Avec un marketing fort, une offre de café premium et raisonnablement accessible, une carte variée (incluant salades, sandwichs gourmets et pâtisseries haut de gamme), et un positionnement original de torréfacteur (la chaîne possède ses propres unités de torréfaction) et distributeur à la fois, Espresso Lab compte déjà plus de 80 magasins (une centaine d’ici fin 2021 en comptant les ouvertures en cours) répartis sur une dizaine de pays dont l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, la Jordanie, l’Allemagne et le Qatar.

Sans compter que le concept moderne et design fonctionnel valent souvent aux points de vente Esspresso Lab d’être élus par les internautes parmi les meilleurs cafés à visiter des villes où ils sont implantés. Les autres franchises de café premium déjà présentes au Maroc comme l’américain Startbucks ou le britannique Costa Coffee sont donc averties !

